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Алина Гросу ответила, почему скрывает своего мужа

Понедельник 10 июня 2024 19:35
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Алина Гросу ответила, почему скрывает своего мужа Алина Гросу с мужчем (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Алина Гросу объяснила, почему не хочет раскрывать личность своего второго мужа и заговорила о пополнении в семье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для ЖВЛ.

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Артистка заявила, что стремится как можно дольше хранить личную жизнь в секрете, чтобы насладиться ею.

"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое - это то, что было, настоящее - оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь - она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других", - поделилась исполнительница.

Также она призналась, что они с любимым уже думают о пополнении в семье.

"Мы уже немного задумаемся о детках, потому что муж их очень любит, также я люблю детей. Почему бы и нет?", - сказала Алина.

Ранее Алина Гросу призналась, планирует ли возвращаться в Украину.

Также Ирина Горова отреагировала на слухи о том, что разорвала сотрудничество с Потапом из-за скандалов.

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