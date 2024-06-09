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Алина Гросу, проживающая в США, призналась, планирует ли возвращаться в Украину

Воскресенье 09 июня 2024 16:20
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Алина Гросу, проживающая в США, призналась, планирует ли возвращаться в Украину Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Алина Гросу рассказала, где учится в США, и планирует ли возвращаться в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для "ЖВЛ".

Где учится артистка в США

По словам Гроса, она получает образование в школе, которое когда-то закончили легендарные Мэрилин Монро и Кларк Гейбл.

За границей Гросу совершенствует актерское мастерство и изучает режиссуру.

"Я учусь на актерском и режиссерском факультетах. Мне интересно было понять разницу между разными системами. Здесь учат совершенно иначе, здесь другие методы. Такой опыт также полезен мне для будущего", - рассказала знаменитость.

Алина Гросу, проживающая в США, призналась, планирует ли возвращаться в Украину

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Более того, Алина уже делает успехи в актерской карьере. Она снимается в проекте для Netflix, однако подробности пока не раскрывает из-за контракта о неразглашении.

Однако кое-что звезда все же рассказала.

"Я сейчас снимаюсь на Netflix. Я счастлива, потому что мне это удалось. Это очень хороший и интересный проект. Это такой шаг на ступеньку выше, такими моментами я горжусь. Я не могу рассказывать все подробности, потому что, конечно, подписывала контракт. Очень известные актеры снимаются. Все, что я могу сказать", - поделилась певица.

Планирует ли Алина Гросу возвращаться в Украину

Оставаться за границей исполнительница не планирует. Свою жизнь она видит только в Украине, потому что хочет быть рядом с родными.

"Хочу быть с родными. Для меня это стало очень важным за последние годы. Начинаешь ценить каждую минуту, которую ты проводишь вместе", - подытожила артистка.

Недавно Гросу подтвердила, что во второй раз вышла замуж, и показала своего мужа.

Также мы рассказывали о 5 украинских звездных парах, которые развелись вскоре после свадьбы.

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