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Аліна Гросу, яка мешкає в США, зізналася, чи планує повертатися в Україну

Неділя 09 червня 2024 16:20
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Аліна Гросу, яка мешкає в США, зізналася, чи планує повертатися в Україну Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Аліна Гросу розповіла, де навчається в США, і чи планує повертатися в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для "ЖВЛ".

Де навчається артистка в США

За словами Гросу, вона отримує освіту у школі, яку колись закінчили легендарні Мерилін Монро і Кларк Гейбл.

За кордоном Гросу вдосконалює акторську майстерність і вивчає режисуру.

"Я навчаюся на акторському та режисерському факультетах. Мені цікаво було зрозуміти різницю між різними системами. Тут навчають абсолютно інакше, тут інші методи. Такий досвід також корисний мені для майбутнього", - розповіла знаменитість.

Аліна Гросу, яка мешкає в США, зізналася, чи планує повертатися в Україну

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Ба більше, Аліна вже робить успіхи в акторській кар'єрі. Вона знімається в проєкті для Netflix, проте подробиці поки що не розкриває через контракт про нерозголошення.

Однак дещо зірка все ж розповіла.

"Я зараз знімаюся на Netflix. Я щаслива, бо мені це вдалося. Це дуже хороший і цікавий проєкт. Це такий крок на сходинку вище, такими моментами я пишаюся. Я не можу розповідати всі подробиці, бо, звичайно, підписувала контракт. Дуже відомі актори знімаються. Все, що я можу сказати", - поділилася співачка.

Чи планує Аліна Гросу повертатися в Україну

Залишатися за кордоном виконавиця не планує. Своє життя вона бачить лише в Україні, тому що хоче бути поряд із рідними.

"Хочу бути з рідними. Для мене це стало дуже важливим за останні роки. Починаєш цінувати кожну хвилину, яку ти проводиш разом", - підсумувала артистка.

Нещодавно Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж, і показала свого чоловіка.

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