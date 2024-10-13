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ALEKSEEV впервые подтвердил разрыв с экс-солисткой "ВИА Гры" и рассказал о новом романе

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Автор: Иванна Пашкевич

После многочисленных слухов певец ALEKSEEV подтвердил разрыв с экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой после пяти лет отношений. Кроме того, он рассказал о новом романе с известной блогершей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для "Люкс ФМ".

Так, конкретные причины расставания с российской певицей артист называть не стал, лишь отметил, что они в отношениях "потеряли себя".

"В смыслах, что искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-то так подумал. Наверное, это будет ответ", - рассказал ALEKSEEV.

ALEKSEEV также поделился размышлениями о своих ошибках в отношениях. Певец признал, что, хотя он не является абьюзером, его часто подводит переменчивость настроения.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Кроме того, он признается, что склонен держать дистанцию даже с самыми близкими ему людьми. В моменты, когда ему морально тяжело, его родные оказываются в растерянности и не всегда знают, как ему помочь или поддержать его.

"Я не абьюзер, в этом плане проблем нет. У меня настроение очень прыгает. Бывает так, что я просто замыкаюсь в себе очень сильно и вообще никого не пускаю. Даже, самого близкого человека, который возле меня и хочет помочь. Для людей, которые возле тебя, это очень тяжело. Иногда бывает настолько грустно, что трудно выйти из этого состояния", - сказал исполнитель.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Роман с Дашей Кубик

Артист также прокомментировал слухи об отношениях с блогершей Дашей Кубик, которые ходят по сети уже несколько месяцев. Пару неоднократно "ловили" вместе на прогулке, держась за руки.

Он откровенно признался в своих чувствах к девушке, и подтвердил, что между ними действительно есть романтическая связь.

ALEKSEEV и Даша Кубик (фото: bespalovmedia.com.ua)

Впрочем, говорит Никита Алексеев, они пока не находятся в отношениях, хотя Даша ему нравится.

"Поживем, увидим. Я думаю, что это (симпатия - прим.ред) заметно невооруженным глазом", - заявил Алексеев.

 

Напомним, ALEKSEEV и Ульяна Синецкая пять лет находились в отношениях. Они вместе жили в Киеве, а экс-участник "ВИА Гри" даже хотела стать гражданкой Украин . Однако пара перестала появляться вместе на публике и публиковать общие фотографии. Поклонники певца уже давно пришли к выводу, что артисты больше не вместе.

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