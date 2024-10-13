ALEKSEEV вперше підтвердив розрив з екс-солісткою "ВІА Гри" та розповів про новий роман

Так, конкретні причини розставання з російською співачкою артист називати не став, лише зазначив, що вони у стосунках "втратили себе".

"В сенсах, що шукали, щастя заблукало, втратили, на жаль, себе. От я колись так подумав. Напевно, це буде відповідь", - розповів ALEKSEEV.

ALEKSEEV також поділився роздумами про свої помилки у стосунках. Співак визнав, що, хоча він не є аб'юзером, його часто підводить мінливість настрою.

ALEKSEEV і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Крім того, він зізнається, що схильний тримати дистанцію навіть із найближчими йому людьми. У моменти, коли йому морально важко, його рідні опиняються в розгубленості й не завжди знають, як йому допомогти або підтримати його.

"Я не аб'юзер, в цьому плані проблем немає. У мене настрій дуже стрибає. Буває так, що я просто замикаюсь в собі дуже сильно і взагалі нікого не пускаю. Навіть, найближчу людину, яка біля мене і хоче допомогти. Для людей, які біля тебе, це дуже важко. Іноді буває настільки сумно, що важко вийти з цього стану", - сказав виконавець.

ALEKSEEV і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Роман з Дашою Кубік

Артист також прокоментував чутки про стосунки з блогеркою Дашею Кубик, які ширяться мережею вже кілька місяців. Пару неодноразово "ловили" разом на прогулянці, тримаючись за руки.

Він відверто зізнався у своїх почуттях до дівчини, і підтвердив, що між ними дійсно є романтичний зв'язок.

ALEKSEEV і Даша Кубік (фото: bespalovmedia.com.ua)

Втім, каже Микита Алєксєєв, вони поки не перебувають у стосунках, хоча Даша йому подобається.

"Поживемо, побачимо. Я думаю, що це (симпатія - прим.ред) помітно неозброєним оком", - заявив Алєксєєв.

Нагадаємо, ALEKSEEV та Уляна Синецька п'ять років перебували у стосунках. Вони разом жили у Києві, а екс-учасниця "ВІА Гри" навіть хотіла стати громадянкою України. Однак пара перестала з'являтися разом на публіці та публікувати спільні фото. То, прихильники співака вже давно дійшли висновку, що артисти більше не разом.