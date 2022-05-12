Солістка ВІА Гри вирішила відмовитися від російського громадянства і стати українкою

26-річна співачка - уродженка Тюменської області. З 2018-го року дівчина у стосунках зі співаком.

Артист каже, що його кохана абсолютно на його боці і вони разом. Микита спочатку був у Києві, потім у Броварах. Уляна деякий час була в Європі, але потім кохані возз'єдналися.

"Зрозуміло, якщо вона повернулася сюди, то вона абсолютно на нашому боці. Вона абсолютно вірить в те, що добро на нашому боці. Я, як чоловік, який її дуже кохає, хочу для неї тільки кращого в майбутньому. Тому я дуже хочу змінити її громадянство", - сказав Микита.

Змінити громадянство з російського на українське зараз непросто. Але пара робить все можливе.

"Вона живе тут чотири роки зі мною, від самого початку наших відносин, вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поруч зі мною", - додав артист.