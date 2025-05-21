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Актриса Линдси Лохан назвала полезные перекусы, которые она всегда носит с собой

Среда 21 мая 2025 14:03
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Актриса Линдси Лохан назвала полезные перекусы, которые она всегда носит с собой Линдси Лохан назвала любимые полезные перекусы (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Голливудская актриса Линдси Лохан поделилась своими секретами здорового питания. Звезда рассказала, какие полезные перекусы всегда носит с собой, чтобы оставаться энергичной и в форме даже в самые насыщенные дни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.

Любимые перекусы звезды

По ее словам, она обожает маленькие тонкие крекеры без глютена. Она также всегда носит с собой орехи, потому что это источник энергии. Также она любит пить несладкий холодный чай со льдом и лимоном.

"Обычно это перекусы моего сына, которые я беру в сумку, поэтому иногда мне приходится их есть. В основном я просто беру с собой мятные конфеты", - добавила она.

Когда она просыпается утром, то идет в ванную, собирается, умывается и выпивает чай, делает тосты, а затем готовит завтрак для сына.

"Это мое "время для себя", это меня заземляет", - сказала она.

Каких продуктов избегает

Актриса предпочитает сбалансированное питание, избегая:

  • обработанных продуктов - Линдси предпочитает свежие, натуральные ингредиенты, чтобы контролировать состав своих блюд и избегать лишних добавок
  • сахара и сладостей - она старается ограничивать потребление сахара, хотя иногда позволяет себе небольшие порции фастфуда, например, детские наборы
  • глютена - она выбирает безглютеновые снеки, такие как тонкие крекеры, чтобы чувствовать легкость после еды

Актриса Линдси Лохан назвала полезные перекусы, которые она всегда носит с собой

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