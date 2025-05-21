Актриса Линдси Лохан назвала полезные перекусы, которые она всегда носит с собой
Голливудская актриса Линдси Лохан поделилась своими секретами здорового питания. Звезда рассказала, какие полезные перекусы всегда носит с собой, чтобы оставаться энергичной и в форме даже в самые насыщенные дни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Любимые перекусы звезды
По ее словам, она обожает маленькие тонкие крекеры без глютена. Она также всегда носит с собой орехи, потому что это источник энергии. Также она любит пить несладкий холодный чай со льдом и лимоном.
"Обычно это перекусы моего сына, которые я беру в сумку, поэтому иногда мне приходится их есть. В основном я просто беру с собой мятные конфеты", - добавила она.
Когда она просыпается утром, то идет в ванную, собирается, умывается и выпивает чай, делает тосты, а затем готовит завтрак для сына.
"Это мое "время для себя", это меня заземляет", - сказала она.
Каких продуктов избегает
Актриса предпочитает сбалансированное питание, избегая:
- обработанных продуктов - Линдси предпочитает свежие, натуральные ингредиенты, чтобы контролировать состав своих блюд и избегать лишних добавок
- сахара и сладостей - она старается ограничивать потребление сахара, хотя иногда позволяет себе небольшие порции фастфуда, например, детские наборы
- глютена - она выбирает безглютеновые снеки, такие как тонкие крекеры, чтобы чувствовать легкость после еды
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