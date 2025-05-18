Ежедневная тренировка Хелен Миррен, которую она выполняет уже 60 лет, чтобы быть в форме

Британская актриса Хелен Миррен поражает не только актерским талантом, но и физической формой. Секрет ее энергии и изящества - ежедневная 12-минутная тренировка, которая помогает ей оставаться активной и уверенной в любом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's Health .

Как питается актриса

Лауреат премии "Оскар" имеет долгую и блестящую карьеру, которая длится 60 лет. Она хорошо известна как на сцене, так и на экране, поэтому призналась, что также очень тщательно следит за регулярными физическими упражнениями.

Хелен Миррен, несмотря на свой возраст (79 лет), сохраняет отличную физическую форму. Ее подход к питанию - достаточно сбалансированный и умеренный, без излишеств или строгих диет.

Основные принципы питания, который придерживается звезда:

умеренность - она не придерживается строгих диет, но верит в контроль порций и разумный выбор продуктов. Вместо того чтобы полностью исключать что-то, старается есть "в меру"

меньше углеводов - ограничивает употребление хлеба, макарон и сладостей, особенно вечером

алкоголь - иногда позволяет себе бокал вина или шампанского, но не злоупотребляет

завтрак - часто выбирает йогурт, фрукты, немного овсянки или яйца

" Я не верю в чудо-диеты. Все зависит от баланса, немного дисциплины и любви к себе", - сказала она.

Хелен Миррен (фото: instagram.com/helenmirren)

Какой тренировки придерживается звезда

Она также рассказала о режиме тренировок, который занимает всего 12 минут в день. Его можно выполнять дома, без необходимости в дорогом оборудовании или абонементах в спортзал. Хелен отметила, что "физические упражнения не означают посещение дорогих спортзалов".

Как оказалось, она большая поклонница режима тренировок для женщин Королевских канадских ВВС (RCAF). Известная как XBX, или 10 базовых упражнений, эта программа стала популярной в конце 1950-х годов.

Такие тренировки были созданы для улучшения физической подготовки женщин в военно-воздушных силах, сосредотачиваясь на увеличении мышечной силы и выносливости, гибкости и эффективности работы сердца. В плане XBX указано, что в создании проекта приняли участие более 600 девушек и женщин.

План состоит из четырех схем из 10 упражнений, каждая из которых постепенно сложнее предыдущей.

Эти программы дополнительно разделены на уровни - всего 48 уровней, по 12 в каждой диаграмме. Временной лимит для каждого упражнения остается одинаковым во всех диаграммах, но количество раз выполнения упражнения увеличивается на каждом уровне.

Например, в диаграмме II, упражнение 2 выполняется 12 раз на уровне 18, но 14 раз на уровне 19.

Все четыре диаграммы придерживаются одинаковой структуры упражнений:

упражнения 1-4 направлены на улучшение гибкости и мобильности, служа разминкой (время: 2 мин каждое)

упражнение 5 направлено на укрепление мышц живота и передней поверхности бедер (время: 2 минуты)

упражнение 6 сосредоточено на мышцах спины, ягодиц и задней поверхности бедер (время: 1 мин).

упражнение 7 концентрируется на мышцах боковых поверхностей бедер (время: 1 мин)

упражнение 8 в основном для рук, плеч и груди (время: 2 минуты)

упражнение 9 разработано для развития гибкости талии и укрепления мышц бедер и боков (время: 1 мин)

упражнение 10 предназначено для тренировки сердца и легких (время: 3 минуты).

Не стоит переходить на следующий уровень, пока не сможете выполнить свой текущий без чрезмерного напряжения или усталости в течение 12 минут.

Хелен Миррен (фото: instagram.com/helenmirren)

Тренировка Хелен Миррен

Сообщается, что Хелен использует таблицы I и II для своей рутины.

Диаграмма I включает в себя:

упражнения 1-4: касание пальцами ног, поднятие коленей, поднятие в сторону, круговые движения руками

упражнение 5: частичные приседания

упражнение 6: поднятие груди и ног

упражнение 7: поднятие ног в сторону

упражнение 8: отжимания на коленях

упражнение 9: подъем ног

упражнение 10: бег и прыжки.

Упражнения в диаграмме II такие же, как и в схеме I, но за исключением:

упражнение 5: приседания с раскачиванием

упражнение 9: махи ногами

упражнение 10: бег и прыжки с шагом

Хелен, которой в июле исполнится 80 лет, добавила, что этот режим тренировок начинается с очень низкого и легкого уровня, а затем, если придерживаться его, может стать довольно сложным.