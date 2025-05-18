Николь Кидман раскрыла свой любимый сэндвич, который часто ест: всего 3 ингредиента

Известная американская актриса Николь Кидман, которая в 57 лет поражает своей молодостью и стройностью, назвала полезный сэндвич, который часто ест. Приготовить его можно дома за несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал "Позднего шоу со Стивеном Колбертом".

Какая еда приносит звезде удовольствие

Кидман поделилась своим любимым сэндвичем - классическим сырно-помидорным тостом. Этот простой, но вкусный сэндвич состоит всего из трех ингредиентов: хлеба, сыра и помидора. В Великобритании и Австралии, откуда родом Кидман, такой сэндвич известен как "toastie".

Хотя Кидман также упомянула о своей любви к "салатному сэндвичу" со свеклой, помидором, салатом и луком на белом хлебе, именно сырно-помидорный тост остается ее фаворитом.

Она не уточнила, какой именно сыр использует, но классические варианты включают американский или чеддер. Для более изысканного вкуса можно выбрать Грюйер, Гауду, хаварти или Бри. Приготовить такой сэндвич можно, обжарив его на сковороде с маслом, майонезом или оливковым маслом до золотистой корочки.

Этот простой рецепт позволяет легко воссоздать любимое блюдо актрисы дома, наслаждаясь его уютным вкусом.

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Какие продукты не ест Николь Кидман

Знаменитость придерживается здорового образа жизни и питания, но она не является строгой веганкой или вегетарианкой.

В частности, она не избегает мяса полностью, но часто ест много овощей, фруктов, морепродуктов, иногда - курятину.

Во время съемок или подготовки к ролям придерживается специальных диет, иногда - с ограничением на глютен, сахар или молочные продукты.

Также она старается ограничивать вредную пищу (фастфуд, избыток сахара) и избегает глютен и молочку.