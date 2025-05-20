Актриса Кэти Бейтс похудела на 45 кг благодаря этим изменениям в рационе: все очень просто

Американская актриса Кэти Бейтс, известная по ролям в фильмах "Мизери" и "Титаник", поразила общественность своей значительной трансформацией - она похудела на 45 килограммов. Этот путь был эмоциональным испытанием, которое актриса прошла с решимостью и настойчивостью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт People .

Она придерживалась здоровой диеты

Ранее диета Кэти вращалась вокруг пиццы, бургеров и газировки. Однако, актриса полностью изменила свой образ питания и перестала есть после 20:00.

Толчком к изменениям стало ухудшение здоровья: в 2017 году Бейтс диагностировали диабет 2 типа, что заставило ее пересмотреть свой образ жизни. Она отказалась от вредных привычек в питании и начала практиковать осознанное питание.

Этот подход помог ей стать более внимательной к сигналам своего тела, в частности, распознавать момент насыщения, что способствовало контролю над потреблением пищи

"Раньше я ела ужасно: бургеры, кока-колу и пиццу. Я должна убедить людей, что это была для меня тяжелая работа, особенно во время пандемии. Очень трудно сказать, что тебе уже достаточно", - сказала она.

Кроме того, что Кэти делает гораздо более здоровый выбор в своем рационе, она твердо верит в осознанное питание. Она научилась слушать свое тело, распознавать истинное чувство голода и насыщения, и перестала "заедать" эмоции или есть бездумно.

Она сделала ставку на баланс, контроль порций и внимательность во время еды. Это помогло ей потерять значительную часть веса постепенно и без вреда для здоровья.

Кэти Бейтс (фото: Getty Images)

Актриса принимала Оземпик, чтобы сбросить остальной вес

Во время попытки похудеть, которая была вызвана диагнозом диабета, врач посоветовал звезде Оземпик, чтобы помочь сбросить оставшийся лишний вес.

"Многие говорят о том, что я сделала это на Ozempic. Но я похудела примерно на 35 килограммов, и последние 5 или 10 килограммов всегда самые тяжелые. Поэтому, когда появился Ozempic я пошла к своему врачу, и она сказала: "Давайте попробуем", - добавила Кейт.

По ее словам, последние около 9 килограммов она сбросила именно благодаря этому средству. Однако она отмечает, что основную часть веса она потеряла благодаря осознанному питанию и изменениям в образе жизни, а не только медикаментам.