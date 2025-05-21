Акторка Ліндсі Лохан назвала корисні перекуси, які вона завжди носить з собою
Голлівудська акторка Ліндсі Лохан поділилася своїми секретами здорового харчування. Зірка розповіла, які корисні перекуси завжди носить із собою, щоб залишатися енергійною та у формі навіть у найнасиченіші дні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Улюблені перекуси зірки
За її словами, вона обожнює маленькі тонкі крекери без глютену. Вона також завжди носить з собою горіхи, бо це джерело енергії. Також вона любить пити несолодкий холодний чай з льодом та лимоном.
"Зазвичай це перекуси мого сина, які я беру в сумку, тому іноді мені доводиться їх їсти. Здебільшого я просто беру з собою м'ятні цукерки", - додала вона.
Коли вона прокидається вранці, то йде до ванної, збирається, вмивається та випиває чай, робить тости, а потім готує сніданок для сина.
"Це мій "час для себе", це мене заземлює", - сказала вона.
Яких продуктів уникає
Акторка надає перевагу збалансованому харчуванню, уникаючи:
- оброблених продуктів - Ліндсі віддає перевагу свіжим, натуральним інгредієнтам, щоб контролювати склад своїх страв і уникати зайвих добавок
- цукру та солодощів - вонаі намагається обмежувати споживання цукру, хоча іноді дозволяє собі невеликі порції фастфуду, наприклад, дитячі набори
- глютену - вона обирає безглютенові снеки, такі як тонкі крекери, щоб відчувати легкість після їжі
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