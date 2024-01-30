Залужный после "тревожных новостей" в соцсетях ответил знаковым фото: украинцы в восторге
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный после "скандальных" новостей в сети якобы о его отставке, отреагировал свежей фотографией.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), фотография появилась на Facebook-странице генерала.
Какую фотографию показал Залужный
В кадре можно увидеть Валерия Залужного и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.
На фотографии Главнокомандующий ВСУ, как на большинстве фотографий серьезный, а вот Сергей Шаптала - немного улыбается.
Подписи к фотографии нет, но украинцы отреагировали на кадр полной поддержкой генерала и словами благодарности и уважения.
Залужный показал фото с Сергеем Шапталой (facebook.com/vzaluzhnyi)
- Як приємно Вас побачити з Сергієм Шапталою.
- Ми з вами! Разом до перемоги!
- Лише разом і лише до нашої Перемоги!!! Дякую за Україну!
- Дякую! Будьте з нами! Люблю, поважаю і пишаюсь безмежно.
- Безмежна вдячність і довіра! Віримо в вас, віримо вам, віримо в ЗСУ.
- Пишаємось!
- Я за цю добу переконалася в тому, що те, що Ви Головнокомандувач ЗСУ є потужнішою мотивацією для наших Захисників. Телефон був червоний від кількості дзвінків з фронту в Вашу підтримку.
Что произошло в соцсетях 29 января
Так, 29 января в СМИ появилась неподтвержденная и непроверенная информация, якобы об отставке Валерия Залужного. Сеть взорвалась гневными комментариями и постами в поддержку генерала.
Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но продолжаются консультации с иностранными партнерами.
Отметим, что на сайте Офиса президента нет указа об увольнении Главнокомандующего ВСУ. Сам Зеленский в своем обращении к украинцам 29 января ни слова не сказал о Залужном.
Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого мурашки по телу.
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