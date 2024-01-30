Залужный после "тревожных новостей" в соцсетях ответил знаковым фото: украинцы в восторге

Какую фотографию показал Залужный

В кадре можно увидеть Валерия Залужного и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу.

На фотографии Главнокомандующий ВСУ, как на большинстве фотографий серьезный, а вот Сергей Шаптала - немного улыбается.

Подписи к фотографии нет, но украинцы отреагировали на кадр полной поддержкой генерала и словами благодарности и уважения.

Залужный показал фото с Сергеем Шапталой (facebook.com/vzaluzhnyi)

Як приємно Вас побачити з Сергієм Шапталою.

Ми з вами! Разом до перемоги!

Лише разом і лише до нашої Перемоги!!! Дякую за Україну!

Дякую! Будьте з нами! Люблю, поважаю і пишаюсь безмежно.

Безмежна вдячність і довіра! Віримо в вас, віримо вам, віримо в ЗСУ.

Пишаємось!

Я за цю добу переконалася в тому, що те, що Ви Головнокомандувач ЗСУ є потужнішою мотивацією для наших Захисників. Телефон був червоний від кількості дзвінків з фронту в Вашу підтримку.

Что произошло в соцсетях 29 января

Так, 29 января в СМИ появилась неподтвержденная и непроверенная информация, якобы об отставке Валерия Залужного. Сеть взорвалась гневными комментариями и постами в поддержку генерала.

Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но продолжаются консультации с иностранными партнерами.

Отметим, что на сайте Офиса президента нет указа об увольнении Главнокомандующего ВСУ. Сам Зеленский в своем обращении к украинцам 29 января ни слова не сказал о Залужном.