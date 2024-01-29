Малоизвестные факты из жизни Залужного, которые вас поразят

Валерий Залужный стал той личностью, которую уважает каждый украинец и интересуется жизнью Главнокомандующего ВСУ. Но его биография настолько богата интересными фактами, что иногда они действительно удивляют.

В ходе подготовки материала были использованы источники: Time, Украинская служба BBC, Facebook, сайт информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные и малоизвестные факты из жизни Валерия Залужного и с удовольствием делится ими с вами.

В школе Главнокомандующий ВСУ имел прозвище

В средней школе Валерий был довольно маленького роста и у него были розовые щечки. И именно из-за своего милого вида, не соответствующего его возрасту, одноклассники дали ему прозвище "Валерчик". Но потом Залужный вытянулся и все милые шутки отошли на второй план.

Залужный имеет интересный музыкальный вкус

Как оказалось, Валерий очень любит диско 80-х. Но когда он находится в решительном настроении - слушает песни группы Рамштайн.

Главнокомандующий пишет диссертацию

Залужный пишет диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Этот факт очень интересен, поскольку, он имеет сильную загруженность.

Правда, пока точная тема его диссертации неизвестна. Но это касается нескольких важных тем государственной тайны в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.

Интересные и малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: facebook.com/general.staff)

В честь Залужного названы улицы

Нельзя упустить тот факт, что в Хмельницкой и Днепропетровской области существуют улицы, названные в честь генерала.

Генерал имеет подарок с автографом Месси

Валерий получил в подарок футболку с автографом Лионеля Месси. В 2023 году Футболист подписал для главнокомандующего Вооруженными силами футболку американского "Интера Маями", которую ему передал предприниматель Юрий Сапронов.

Залужный любит скролить Instagram

Залужному необходимо разгружать мозг и на помощь ему приходит Instagram. Особенно генерал любит смотреть контент с котиками.

Интересные и малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: facebook.com/general.staff)

Имеет особое отличие от королевы Британии.

Валерий Залужный награжден переходным мечом королевы Великобритании.

Генерал активно участвовал в военных действиях

Валерий единственный главнокомандующий, который был на фронте, а также он единственный генерал, который может напрямую общаться с военными и узнавать ситуацию на фронте из первых уст.

Мечтал о другой профессии

Залужный в детстве и юности очень хотел посвятить свою жизнь юмору и быть комиком, однако его пристрастие к военному делу было сильнее и, как мы видим, генерал не ошибся с выбором профессии и приложил к своему карьерному росту много сил.

Интересные и малоизвестные факты о Валерии Залужном (фото: Getty images)