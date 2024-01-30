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Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на "тревожные новости" (фото и видео)

Украина, Вторник 30 января 2024 09:55
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Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на "тревожные новости" (фото и видео) Валерий Залужный (фото: facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Юлия Гаюк

Вечером 29 января в сети распространились слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности. И даже несмотря на это, украинцы успели поделиться своими мыслями в мемах в социальных сетях.

РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев на фейк об увольнении Залужного и мемы пользователей об этом.

В первую очередь пользователи решили проверить, как теперь титруют главу ГУР МО Кирилла Буданова в Википедии, поскольку именно он якобы должен был вступить на должность Залужного.

За 23 минуты должность Буданова изменилась с руководителя ГУР МО к Главнокомандующему ВСУ, а затем наоборот.

Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на &quot;тревожные новости&quot; (фото и видео)

Скриншот

Многие пользователи обратили внимание и на заявление Минобороны.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда", - говорится в сообщении ведомства.

Но все равно возникли вопросы, о чем идет речь, поскольку слухи об увольнении министра обороны Рустема Умерова также имели место.

Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на &quot;тревожные новости&quot; (фото и видео)

Скриншот

Некоторые бренды также решили приобщиться к созданию мемов. Так, например, компания Uklon написала:

Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на &quot;тревожные новости&quot; (фото и видео)

Скриншот

Книжный магазин "Сенс" отреагировал следующим образом:

Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на &quot;тревожные новости&quot; (фото и видео)

Скриншот

Среди других шуток были также следующие:

Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на &quot;тревожные новости&quot; (фото и видео)

Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на &quot;тревожные новости&quot; (фото и видео)Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на &quot;тревожные новости&quot; (фото и видео)

В сети даже появилось видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором Залужный якобы реагирует на новости вокруг него:

Ранее мы писали о том, что после всех новостей Валерий Залужный опубликовал новое фото.

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Вооруженные силы Украины Валерий Залужный
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