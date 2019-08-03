Активний циклон: в Україні пройдуть потужні грозові зливи з градом (карта)

Погода в Україні 4 серпня буде холодною і дощовою. Найбільше пощастить мешканцям Чернігівської і Київської областей, адже там збережеться суха і сонячна погода. В інших регіонах – зливи і навіть грози. Температура буде триматися в середньому на рівні +19... +23. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, балканський циклон накриє практично всю країну. Сонячна погода з мінливою хмарністю очікується у Києві, Київській та Чернігівській областях. В інших регіонах – рясні опади. В Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грозові зливи.

"4 серпня в результаті переміщення активного циклону у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град (II рівень небезпеки, оранжевий)", - написали у метеорологічному попередженні синоптики.

Погода в Україні 4 серпня – синоптики попередили про потужні зливи (колаж РБК-Україна)

Також синоптики попередили, що, незважаючи на зливи, 4 серпня у Хмельницькій та Черкаській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Слід зазначити, що рівень тепла радикально відрізнятися від суботнього не буде – термометри покажуть +19... +23 градуси. У Дніпропетровській і Харківській областях буде на 1 градус прохолодніше. При цьому, традиційно, у південних регіонах на 1 градус тепліше середнього рівня. Вночі на заході, півночі і північному сході нашої країни очікується похолодання до +10... +14 градусів тепла. У південних, східних і центральних областях температура впаде всього на кілька градусів.

Погода в Україні 4 серпня – синоптики попередили про потужні зливи (скріншоти: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних 3-4 серпня.