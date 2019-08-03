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В Одесі злива знесла десяток машин

Новини » Суспільство    03.08.2019 - 19:34
В Одесі злива знесла десяток машин
Фото (dumskaya.net)

Також потік води розвернув зливовий колектор

В результаті зливи в Одесі на Карантинному узвозі потік води зніс десяток машин і розвернув зливовий колектор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Сильна злива обернувся справжнім стихійним лихом. Зокрема, на Карантинному узвозі в центрі Одеси потужний потік води зніс десяток припаркованих авто, зірвав асфальтове покриття і розвернув зливовий колектор.

 

Фото (dumskaya.net)

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що погода в Україні у суботу, 3 серпня, погіршиться в більшості регіонів, очікуються дощі і грози. За прогнозом синоптиків, сьогодні в більшості західних, центральних та південних областей очікуються сильні грози.

Значні дощі, град і шквали вітру до 20 м/с можливі у регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях. Очікується перший рівень небезпеки - жовтий. Синоптики оголосили штормове попередження.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що в суботу, 3 серпня, Україну накриють дощі і похолодання з-за циклону, який прийде в країну з Румунії. Однак, за даними синоптика, вже з 6 серпня в країну почне повертатися тепла погода.

РБК-Україна писало, що 3 серпня в Україні очікується переважно дощова погода. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза.

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