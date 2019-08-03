В Україні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікуються значні дощі та грози

Погода в Україні у суботу, 3 серпня, погіршиться у більшості регіонів, очікуються дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службу з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні в більшості західних, центральних та південних областей очікуються сильні грози.

Значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с можливі в регіоні Карпат, а також в Одеській та Миколаївській областях.

Очікується перший рівень небезпечності - жовтий. Синоптики оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що у суботу, 3 серпня, Україну накриють дощі та похолодання через циклон, який прийде в країну з Румунії. Однак, за даними синоптика, вже з 6 серпня в країну почне повертатися тепла погода.

РБК-Україна писало, що 3 серпня в Україні очікується переважно дощова погода. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза.