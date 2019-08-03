Активный циклон: в Украине пройдут мощные грозовые ливни с градом (карта)

Погода в Украине 4 августа будет холодной и дождливой. Больше всего повезет жителям Черниговской и Киевской областей, ведь там сохранится сухая и солнечная погода. В остальных регионах – ливни и даже грозы. Температура будет держаться в среднем на уровне +19… +23. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, балканский циклон накроет практически всю страну. Солнечная погода с переменной облачностью ожидается в Киеве, Киевской и Черниговской областях. В остальных регионах – обильные осадки. В Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ожидаются грозовые ливни.

"4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град (II уровень опасности, оранжевый)", - написали в метеорологическом предупреждении синоптики.

Погода в Украине 4 августа – синоптики предупредили о мощных ливнях (коллаж РБК-Украина)

Также синоптики предупредили, что, несмотря на ливни, 4 августа в Хмельницкой и Черкасской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Следует отметить, что уровень тепла радикально отличаться от субботнего не будет – термометры покажут +19… +23 градуса. В Днепропетровской и Харьковской областях будет на 1 градус прохладнее. При этом, традиционно, в южных регионах на 1 градус теплее среднего уровня. Ночью на западе, севере и северо-востоке нашей страны ожидается похолодание до +10… +14 градусов тепла. В южных, восточных и центральных областях температура упадет всего на несколько градусов.

Погода в Украине 4 августа – синоптики предупредили о мощных ливнях (скриншоты: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходных 3-4 августа.