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Актор Петро Мамонов потрапив у реанімацію: що сталося

STYLERПерсони    24.08.2019 - 21:16
Актор Петро Мамонов потрапив у реанімацію: що сталося
Петро Мамонов потрапив в реанімацію - стан артиста (колаж РБК-Україна)

Петро Мамонов знаходиться у важкому стані

Петро Мамонов, відомий російський музикант і актор, потрапив до реанімації з інфарктом. Про це повідомили близькі знаменитості на його офіційній сторінці в Facebook.

Стан 68-річного артиста оцінюється як важкий. У пості на Facebook повідомляється, що всі найближчі виступи Мамонова скасовані.

"Всі найближчі концерти Петра Миколайовича скасовуються у зв'язку з його тяжким станом здоров'я. Він зараз з інфарктом в реанімації. Помоліться про здоров'я Петра", - сказано в соцмережі.

Актор Петро Мамонов потрапив у реанімацію: що сталося

Петро Мамонов потрапив в реанімацію – стан артиста (скріншот: facebook.com/mamonovpetr)

Як передають російські ЗМІ, дружина музиканта Ольга підтвердила інформацію про госпіталізацію.

"Він у Першій міській лікарні, в реанімації. Це сталося ось зараз вночі. Ледве з села виїхали, приїхали в Москву і відразу викликали швидку, щоб потрапити в гарну лікарню. Інфаркт міокарда, лікарі роблять все можливе", - розповіла вона "Відкритим медіа".

Актор Петро Мамонов потрапив у реанімацію: що сталося

Петро Мамонов потрапив в реанімацію – стан артиста (фото: facebook.com/mamonovpetr)

Нагадаємо, що раніше поп-зірку 80-х екстрено прооперували в Москві.

Також ми писали, що Юрія Шатунова екстрено госпіталізували.

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