Поп-зірку 80-х екстрено прооперували в Москві

Шатунов з групи Ласковый май екстрено прооперований в Москві (фото: колаж РБК-Україна)

Юрій Шатунів потрапив в лікарню, де йому зробили операцію

Юрій Шатунов з легендарної групи "Ласковый май" екстрено госпіталізований. Зірку прооперували в одній з лікарень Москви. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після гастрольного туру 45-річний Шатунов скаржився на сильний зубний біль. Пізніше з'ясувалося, що він застудився, а зубний біль був ускладненням після хвороби.

Незважаючи на біль, співак не став переносити свої виступи і виступив на чотирьох концертах з 37 приймаючи антибіотики і знеболювальні. Артист не хотів засмучувати своїх шанувальників, адже в кожному місті, де проходили концерти, були повні зали людей.

Юрій Шатунів (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Коли артист приїхав на свій концерт в Москву, то йому стало погано і його положили в одну з місцевих лікарень. Після огляду лікарі виявили запальний процес лівої гайморової пазухи. Співака почали готувати до екстреної операції.

Хірургічне втручання пройшло успішно. Шатунова прооперували під загальним наркозом і зараз він вже прийшов в себе. За словами директора Шатунова Аркадія Кудряшова, артист відчуває себе добре, і лікарі кажуть, що в лікарні він пролежить ще неділю.

Після того, як Юрій вийде з лікарні він поїде в наступну клініку, в якій йому видалять зуб, через який і почалося запалення. Наступні виступи у артиста почнуться 10 жовтня.

Нагадаємо, що в Новоросійську Шатунову вже було погано через зубний біль його тоді теж госпіталізували.

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