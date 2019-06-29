Юрій Шатунов екстрено госпіталізований: свіжі подробиці

Юрій Шатунов потрапив у лікарню - свіжі подробиці і причини госпіталізації (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Юрій Шатунов розповів, що його концерт міг би не відбутися, якби не медики

Юрій Шатунов потрапив у лікарню прямо перед концертом під час гастрольного туру по Росії. Екс-соліст групи "Ласковый май" був екстрено госпіталізований. Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент стався в Новоросійську, куди Шатунов приїхав з концертом. Наголошується, що причиною госпіталізації стала різка зубна біль. Втім, медики змогли швидко надати допомогу співакові, завдяки чому він не скасував свій виступ.

Як розповів сам Юрій Шатунов, біль була настільки сильною, що знеболюючі йому вже не допомагали.

"Нам довелося звернутися в швидку, приїхали кльові дівчата. Швидко все організували, відвезли в лікарню, зробили знімки. Загалом, полагодили і відновили мене. Я, звичайно, шалено вдячний їм за це, якби все було інакше, то я б тут не стояв", - зі сцени виголосив артист.

Концертний директор і продюсер Шатунова підтвердив, що співакові дійсно довелося звернутися до медиків через сильний зубний біль..

"За кілька годин до концерту Юрі стало погано. Дуже сильно болів зуб, знеболюючі не допомагали і ми викликали медиків. Поїхали в лікарню, стоматологи швидко прийняли співака і якісно поставили на зуб пломбу. І зробили все абсолютно безкоштовно", — розповів "КП" Аркадій Кудряшов.

Юрій Шатунов потрапив у лікарню - свіжі подробиці і причини госпіталізації (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Госпіталізація відбулася 26 червня, однак Шатунов тільки пізніше розповів про це журналістам. Незадовго до концерту співакові довелося викликати швидку допомогу. Шатунов повів себе дуже мужньо і заявив, що не буде скасовувати виступ, оскільки фанати розкупили квитки ще за тиждень до концерту. При цьому представники додали, що бригада "швидкої допомоги" була сильно здивована, коли побачила в готелі зірку такого масштабу.

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Нагадаємо, що раніше учасника групи Aerosmith госпіталізували прямо зі сцени.

До цього ми писали, що відомий рок-музикант екстрено госпіталізований.