ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ахтем Сейтаблаев сделал предложение своей любимой, которая младше его на 20 лет (фото)

Пятница 29 сентября 2023 18:33
UA EN RU
Ахтем Сейтаблаев сделал предложение своей любимой, которая младше его на 20 лет (фото) Ахтем Сейтаблаев с любимой (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев третий раз женится. Артист сделал предложение руки и сердца своей любимой Марьяне Боцвинюк.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу знаменитости.

Сейтаблаев сделал предложение избраннице

Режиссер поделился со своими фолловерами радостной новостью, опубликовав фото, где он позирует с любимой, демонстрирующей обручальное кольцо на пальце.

"От Крыма до Карпат! Да!" - лаконично подписал фото с избранницей Ахтем.

Ахтем Сейтаблаев сделал предложение своей любимой, которая младше его на 20 лет (фото)

Ахтем Сейтаблаев женится в третий раз (фото: facebook.com/Akhtem-Shevket-Oglu-Seit-Abla)

Напомним, о новом романе актера стало известно в апреле этого года.

О нем Сейтаблаев рассказал в программе ЖВЛ, хотя и не уточнял, с кем он встречается.

Впоследствии уже выяснилось, что это девушка по имени Марьяна, младше его на 20 лет.

Ахтем Сейтаблаев сделал предложение своей любимой, которая младше его на 20 лет (фото)Ахтем Сейтаблаев сделал предложение своей любимой, которая младше его на 20 лет (фото)

Ахтем Сейтаблаев с любимой (фото: instagram.com/seitablaiev)

К слову, до Боцвинюк режиссер, который сейчас воюет в рядах ВСУ, был восемь лет женат на продюсере Иванне Дядюре.

В 2021 году они сообщили о разводе.

Кто является первой женой Ахтема - неизвестно. От этого брака у него трое детей.

Недавно Надя Дорофеева показала, как выглядел Кацурин в 20 лет.

Также узнайте о самых громких секситских скандалах, которые возмутили украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ахтем Сеітаблаєв одруження звезды шоу-бизнеса