Ахтем Сейтаблаев сделал предложение своей любимой, которая младше его на 20 лет (фото)

Украинский режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев третий раз женится. Артист сделал предложение руки и сердца своей любимой Марьяне Боцвинюк.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу знаменитости.

Сейтаблаев сделал предложение избраннице

Режиссер поделился со своими фолловерами радостной новостью, опубликовав фото, где он позирует с любимой, демонстрирующей обручальное кольцо на пальце.

"От Крыма до Карпат! Да!" - лаконично подписал фото с избранницей Ахтем.

Ахтем Сейтаблаев женится в третий раз (фото: facebook.com/Akhtem-Shevket-Oglu-Seit-Abla)

Напомним, о новом романе актера стало известно в апреле этого года.

О нем Сейтаблаев рассказал в программе ЖВЛ, хотя и не уточнял, с кем он встречается.

Впоследствии уже выяснилось, что это девушка по имени Марьяна, младше его на 20 лет.

Ахтем Сейтаблаев с любимой (фото: instagram.com/seitablaiev)

К слову, до Боцвинюк режиссер, который сейчас воюет в рядах ВСУ, был восемь лет женат на продюсере Иванне Дядюре.

В 2021 году они сообщили о разводе.

Кто является первой женой Ахтема - неизвестно. От этого брака у него трое детей.