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Непростий момент: знаменитий Ахтем Сеітаблаєв несподівано розлучається після 10 років шлюбу

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П'ятниця 22 жовтня 2021 12:15
Непростий момент: знаменитий Ахтем Сеітаблаєв несподівано розлучається після 10 років шлюбу Фото: Ахтем Сеітаблаєв розлучається вдруге (facebook. com.Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla)
Автор: Людмила Жукова

Режисер і популярний актор Ахтем Сеітаблаєв розлучається вдруге. Цього разу з дружиною Іванною Дядюрою, з якою вони були разом 10 років.

Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

"Це досить емоційний момент у житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття ... Я сподіваюся, ми залишимося добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і при необхідності допомагати. Ми з Іванною дійсно зробили багато чого, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою"і "Кіборгом". Співпраця теж додала, скажімо, до кейсу своїх важелів", - поділився режисер.

Непростий момент: знаменитий Ахтем Сеітаблаєв несподівано розлучається після 10 років шлюбуАхтем Сеітблаєв та Іванна Дядюра (фото: vokrug.tv)

Відзначимо, що пара була разом майже 10 років і у них в шлюбі народилася дочка Софія. Зазначимо, що Іванна є кумою відомого українського продюсера і шоумена Ігоря Кондратюка.

Хто перша дружина режисера - невідомо, сам Ахтем не може обговорювати цю тему. У нього троє дітей від першого шлюбу.

Як ми раніше писали, Ахтем Сеітаблаєв став коханим солістки тріо"Мар'яничі".

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