Ахтем Сеітаблаєв освідчився своїй коханій, яка молодша за нього на 20 років (фото)
Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв втретє одружується. Артист зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Мар'яні Боцвинюк.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку знаменитості.
Сеітаблаєв освідчився обраниці
Режисер поділився зі своїми фоловерами радісною новиною, опублікувавши фото, де він позує з коханою, яка демонструє обручку на пальці.
"Від Криму до Карпат! Так!" - лаконічно підписав фото з обраницею Ахтем.
Ахтем Сеітаблаєв одружується втретє (фото: facebook.com/Akhtem-Shevket-Oglu-Seit-Abla)
Нагадаємо, про новий роман актора стало відомо у квітні цього року.
Про нього Сеітаблаєв розповів у програмі ЖВЛ, хоч і не уточнював, з ким саме він зустрічається.
Згодом вже з'ясувалося, що це дівчина на ім’я Мар’яна, молодша за нього на 20 років.
Ахтем Сеітаблаєв з коханою (фото: instagram.com/seitablaiev)
До слова, до Боцвинюк режисер, який зараз воює у лавах ЗСУ, був вісім років одружений на продюсерці Іванні Дядюрі.
У 2021 році вони повідомили про розлучення.
Хто є першою дружиною Ахтема - невідомо. Від цього шлюбу у нього троє дітей.
Нещодавно Надя Дорофєєва показала, як виглядав Кацурін у 20 років.
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