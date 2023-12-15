Адвокат рассказал, законны ли повестки, врученные в спортзалах и на улицах

Что нужно знать

Адвокат напомнил, что согласно пп. 2 пункта 1 Приложения 2 "Правил военного учета", утвержденных Постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года, уведомление осуществляется путем отправки или вручения распоряжений или повесток. То есть существует только два способа: личное вручение или направлением заказного письма.

Как выглядит повестка

Она должна быть полностью заполнена и содержать:

фамилия, имя и отчество;

номер распоряжения, на основании которого вы вызываетесь;

подпись начальника ТЦК

Повестка не заполняется при вас, на колене и с ошибками в фамилии без номера распоряжения. Повестка должна быть заполнена заранее и подписана начальником ТЦК – только соблюдение этих требований обязывает вас ее принять независимо от места вручения.

Как все происходит сейчас

Роман сообщил, что, сейчас часто повестку заполняют возле вас, номер распоряжения отсутствует, в фамилиях часто случаются ошибки, а вместо подписи начальника использовали факсимиле. Саму же повестку вручает неуполномоченное лицо.

"Почему? Потому что кроме распоряжения о вызове начальник ТЦК в этом же распоряжении следующим пунктом должен уполномочить определенное лицо вручить вам повестку, а это никогда не делается", - сказал эксперт.

По его словам, фактически допускается два грубых нарушения.

"Повестка выписывается способом, не предусмотренным законом: на колене, с ошибками и факсимильной подписью начальника ТЦК. Лицо, которое его вручает, не имеет на это полномочий", - отметил он.

Согласно ст. 19 Конституции Украины, органы государственной власти должны действовать в пределах и способом предусмотренным Конституцией и законами.