Адвокат розповів, чи законні повістки, вручені в спортзалах та на вулицях

Що треба знати

Адвокат нагадав, що відповідно до пп. 2 пункту 1 Додатку 2 "Правил військового обліку", затверджених Постановою КМУ № 1487 від 30 грудня 2022 року оповіщення здійснюється шляхом надіслання або вручення розпоряджень чи повісток. Тобто існує лише два способи: особисте вручення або направленням рекомендованого листа.

Який вигляд має повістка

Вона має бути повністю заповнена та містити:

прізвище, ім’я та по батькові;

номер розпорядження, на підставі якого ви викликаєтеся;

підпис начальника ТЦК.

Повістка не заповнюється при вас, на коліні та з помилками у прізвищі й без номера розпорядження. Повістка має бути заповнена заздалегідь і підписана начальником ТЦК - лише дотримання цих вимог зобов'язує вас її взяти, незалежно від місця вручення.

Як все відбувається зараз

Роман повідомив, що зараз часто повістку заповнюють біля вас, номер розпорядження відсутній, у прізвищах часто трапляються помилки, а замість підпису начальника використали факсиміле. Саму ж повістку вручає неуповноважена особа.

"Чому? Бо крім розпорядження про виклик, начальник ТЦК в цьому ж розпорядженні, наступним пунктом повинен уповноважити певну особу вручити вам повістку, а це ніколи не робиться", - сказав експерт.

За його словами, фактично допускається два грубих порушення.

"Повістка виписується у спосіб, не передбачений законом: на коліні, з помилками та факсимільним підписом начальника ТЦК. Особа, яка її вручає, не має на це повноважень", - зауважив він.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади повинні діяти у межах та у спосіб передбачений Конституцією та законами.