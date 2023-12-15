UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Адвокат розповів, чи законні повістки, вручені в спортзалах та на вулицях

Чи законні повістки на вулицях (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

.Після "облав" фітнес-клубів у українців виникають питання, чи є повістка законною, якщо її виписують у тренажерному залі, на вулиці, блокпості та чи взагалі уповноважені на це представники ТЦК.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео адвоката Романа Сімутіна.

Що треба знати

Адвокат нагадав, що відповідно до пп. 2 пункту 1 Додатку 2 "Правил військового обліку", затверджених Постановою КМУ № 1487 від 30 грудня 2022 року оповіщення здійснюється шляхом надіслання або вручення розпоряджень чи повісток. Тобто існує лише два способи: особисте вручення або направленням рекомендованого листа.

Який вигляд має повістка

Вона має бути повністю заповнена та містити: 

  • прізвище, ім’я та по батькові; 
  • номер розпорядження, на підставі якого ви викликаєтеся; 
  • підпис начальника ТЦК.

Повістка не заповнюється при вас, на коліні та з помилками у прізвищі й без номера розпорядження. Повістка має бути заповнена заздалегідь і підписана начальником ТЦК - лише дотримання цих вимог зобов'язує вас її взяти, незалежно від місця вручення.

Як все відбувається зараз

Роман повідомив, що  зараз часто повістку заповнюють біля вас, номер розпорядження відсутній, у прізвищах часто трапляються помилки, а замість підпису начальника використали факсиміле. Саму ж повістку вручає неуповноважена особа.

"Чому? Бо крім розпорядження про виклик, начальник ТЦК в цьому ж розпорядженні, наступним пунктом повинен уповноважити певну особу вручити вам повістку, а це ніколи не робиться", - сказав експерт.

За його словами, фактично допускається два грубих порушення.

"Повістка виписується у спосіб, не передбачений законом: на коліні, з помилками та факсимільним підписом начальника ТЦК.  Особа, яка її вручає, не має на це повноважень", - зауважив він.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади повинні діяти у межах та у спосіб передбачений Конституцією та законами. 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
повісткиМобілізація в Україні