Адвокат рассказал о новом способе вручения повесток с "бонусом" - штрафом

Мобилизация в Украине продолжается, а повестки вручают военнообязанным мужчинам. Но сейчас с повестками начали вручать сообщение о рассмотрении дела.

Новый способ вручения повесток

Правозащитник привел пример, как 5 декабря мужчине вручили повестку, которой обязали прибыть на следующий день и сразу дали подписать сообщение о рассмотрении административного дела. Оно было назначено на следующий день - 6 декабря.

"То есть если ты не прибудешь в определенную дату, то в отношении тебя вынесут постановление и признают виновным по ст. 210-1 КУоАП", - сообщил эксперт.

А это значит штраф.

Законны ли такие действия?

Адвокат сообщает, что такие действия противозаконны.

"Здесь вспоминается фильм, где агентов отправляли в будущее задержать и упрятать в тюрьму людей, еще только мысленно собиравшихся совершить преступление. Никакой аналогии не чувствуете? Суть приема следующая: если ты не придешь, тогда мы на тебя составим постановление. А ты же, вероятно, не придешь, поэтому еще и заранее поставь подпись и мы тебя накажем в случае неявки, потому что ты потенциальный нарушитель. Такой себе превентивный удар", - считает Симутин.

По его словам, мало того, что повестка вручается способом, не предусмотренным законодательством, так "они без страха заставляют подписаться под документом о совершении нарушения в будущем".

Адвокат отмечает, что прежде всего, на документах еще и значится не подпись начальника ТЦК, а обычное факсимиле, то есть начальник не подписывал их вручную, как это нужно в соответствии с законом.

"Присмотритесь внимательно: подписи на этих "бумажках" идентичны, даже закорючки одинаковы. А можно ли в таком случае отменить постановление и штраф? Да, если должным образом все зафиксировать, а лучше всего - снять", - предупреждает Роман.