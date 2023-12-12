Могут ли вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку: адвокат "разложила все по полочкам"

Мобилизация в Украине продолжается для пополнения резервов армии. Если у вас есть отсрочка службы, могут ли вам вручить повестку?

Что нужно знать об отсрочке и повестках

Адвокат Марина Бекало рассказала, что соблюдать правила военного учета должны все без исключения призывники, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли они призыву на военную службу.

"Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д", - сказала она.

Поэтому ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права для отсрочки, имеет все основания вызвать супруга призывного возраста для уточнения учетных данных, постановки на военный учет, направления на ВЛК, а уже после будет рассматривать вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки.

Кто имеет право на отсрочку