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Могут ли вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку: адвокат "разложила все по полочкам"

Вторник 12 декабря 2023 10:57
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Могут ли вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку: адвокат "разложила все по полочкам" Могут вручить повестку, если у вас есть отсрочка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается для пополнения резервов армии. Если у вас есть отсрочка службы, могут ли вам вручить повестку?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Что нужно знать об отсрочке и повестках

Адвокат Марина Бекало рассказала, что соблюдать правила военного учета должны все без исключения призывники, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат ли они призыву на военную службу.

"Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д", - сказала она.

Поэтому ТЦК СП, который в свою очередь может и не знать о наличии права для отсрочки, имеет все основания вызвать супруга призывного возраста для уточнения учетных данных, постановки на военный учет, направления на ВЛК, а уже после будет рассматривать вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки.

Кто имеет право на отсрочку

  • работники, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями
  • лица с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев)
  • лица, которые сами воспитывают ребенка, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность
  • мужчины, которые являются сиделками за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов)
  • лица, имеющие на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, или ребенка-сироту или детей, лишенных родительской опеки
  • лица, у которых на иждивении 3 и более детей
  • лица, имеющие жену (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности
  • работники военного управления и правоохранительных органов
  • студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме
  • научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки
  • лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.п.)

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