Адвокат рассказал, смогут ли ТЦК тотально проверять документы у людей

Мобилизация в Украине продолжается. Недавно появились приказы Закарпатского и Львовского комендантов об обязанности мужчин 18-60 лет носить и предъявлять военный билет. Законно ли это требование?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео адвоката Романа Симутина.

Что нужно знать о паспорте

Это документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство. И каждый гражданин Украины, достигший 14-летнего возраста, обязан его получить. Эти нормы закреплены в ЗУ "О едином государственном демографическом реестре".

Нужно ли паспорт носить с собой?

Адвокат отмечает, что ни Конституцией, ни законом не закреплена обязанность носить паспорт. По его словам, в 2020 году были единичные случаи, когда некоторые суды во время карантина со ссылкой на постановление Кабмина, обязывающего граждан носить паспорт, штрафовали на 17 000 грн по ст. 44-3 КУоАП - нарушение правил карантина.

Это произошло, по словам Романа, потому, что некоторые граждане просто послушно махали головой и признавали вину, а кто-то обжаловал такие решения до апелляции - и там все отменяли.

Правозащитник уверяет, если посмотреть на наше законодательство, то нет ответственности за отсутствие паспорта, есть только административная ответственность по ст. 197 КУоАП, когда гражданин не получил паспорт. За первый раз установлен факт предупреждения, а повторный - штраф в размере 51 грн, отметил Симутин.

Эксперт сообщил, что при принятии новых законов не допускается сужение действующих прав и свобод – это гарантированно ст. 22 Конституции. Поэтому если Основным Законом не предусмотрена обязанность носить паспорт, тогда принятие закона, которым обяжут носить паспорт или военно-учетные документы, сузит наши права. Так что для этого необходимо менять Конституцию, что и в мирное время достаточно непросто, а в условиях военного положения вообще невозможно.

Полномочия ТЦК на проверку

Адвокат на 100% уверен, что на уровне закона полномочиями проверять паспорт ТЦК не наделят.

"Здесь полицейские, которые хоть немного имеют представление о законе, бывает изрядно чудят и перегибают, а что будет как такую власть предоставят не подкованным юридически военным – страшно и представить", - отмечает он.

Роман думает, что ситуацию будут исправлять частичным внесением изменений в действующие законы, расширяя полномочия полиции, что тоже ему не совсем понятно, и постановлениями Кабмина.