"Нет другого пути". Командир "Азова" объяснил, сколько продлится война в Украине

Сколько будет продолжаться война в Украине

Прокопенко отметил, что "неопределенность и вероятность того, что боевые действия будут продолжаться годами, давит на гражданских и иногда даже на мотивированных военных". Он сообщил, что Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния.

"Война будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые "перемирия" или "договоренности" - будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани надцилдских способностей, не должно постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность", - написал военный.

По словам командира "Азова", многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются "воспринимать безжалостную реальность такой, какой она есть."

"Некоторые пытаются уверить себя, что все вот-вот закончится само по себе. Кто-то наоборот - каменеет от одного мнения, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие", - написал он.

Также отдельно подливают масла в огонь российские информационно-психологические атаки, направленные на деморализацию украинского общества: мол, Украина не выдержит продолжительного марафона, армия и волонтеры устанут и сломаются, отметил защитник.

"Азов" на войне уже десятый год. Для нас все началось задолго до 24 февраля 2022 года. За это время мы научились не обращать внимания на усталость и не отчаиваться; осознали, что, возможно, не только наша молодость, но и вся наша жизнь пройдет на фронтах войны за независимость Украины; поняли, что нет другого пути, кроме того, который выбрали сознательно", - написал Денис.

Подполковник считает, что лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны - активная вовлеченность в исторические процессы, происходящие здесь и сейчас.

Также он сообщил, что никто не знает точного месяца или года, когда Украина победит и военные смогут вернуться в свои семьи.

"Но мы уверены в том, что сколько бы ни шла война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках - оружие. И все это не позволит нам отступить: ни сегодня, ни через год или десять лет ", – продолжил Прокопенко.

"Те, кто до сих пор не задействован на службе в Силах обороны Украины, должны сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны. Эта война надолго. Она может длиться годами". От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу", - резюмировал командир "Азова".