Адвокат розказав, чи зможуть ТЦК тотально перевіряти документи у людей

Мобілізація в Україні продовжується. Нещодавно з'явилися накази Закарпатського та Львівського комендантів про обов’язок чоловіків від 18 до 60 років носити та пред’являти військовий квиток. Чи законна ця вимога?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео адвоката Романа Сімутіна.

Що треба знати про паспорт

Це документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство. І кожен громадянин України, який досяг 14 річного віку, зобов’язаний його отримати. Ці норми закріплені в ЗУ "Про єдиний державний демографічний реєстр".

Чи треба паспорт носити з собою?

Адвокат зазначає, що ні Конституцією, ні законом не закріплений обов’язок носити паспорт. За його словами, у 2020 році були поодинокі випадки, коли деякі суди під час карантину з посиланням на постанову Кабміну, який зобов’язав громадян носити паспорт, штрафували на 17 000 грн за ст. 44-3 КУпАП – порушення правил карантину.

Це сталося, за словами Романа, тому, що деякі громадяни просто слухняно махали головою та визнавали провину, а хто ж оскаржував такі рішення до апеляції - та все скасовувала.

Правозахисник запевняє, якщо подивитися на наше законодавство, то не існує відповідальності за відсутність паспорта, є лише адміністративна відповідальність за ст. 197 КУпАП, коли громадянин не отримав паспорт. За перший раз встановлений факт попередження, а повторний - штраф у розмірі 51 грн, зазначив Сімутін.

Експерт повідомив, що при прийнятті нових законів не допускається звуження чинних прав і свобод - це гарантовано ст. 22 Конституції. Тому якщо Основним Законом не передбачений обов’язок носити паспорт, тоді прийняття закону, яким зобов’яжуть носити паспорт або військово-облікові документи звузить наші права. Тож для цього необхідно змінювати Конституцію, що і в мирний час досить непросто, а в умовах воєнного стану взагалі неможливо.

Повноваження ТЦК на перевірку

Адвокат на 100% впевнений, що на рівні закону повноваженнями перевіряти паспорт ТЦК не наділять.

"Тут поліціянти, які хоч трошки мають уявлення про закон, буває добряче чудять і перегинають, а що буде як таку владу нададуть не підкованим юридично військовим – страшно й уявити", - зазначає він.

Роман думає, що ситуацію будуть виправляти частковим внесенням змін до чинних законів, розширюючи повноваження поліції, що теж для нього не зовсім зрозуміло, та постановами Кабміну.