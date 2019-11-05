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В Україні створять Фонд національного багатства

Новини » Економіка     05.11.2019 - 16:49
В Україні створять Фонд національного багатства
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

На створення фонду виділили близько 10 млн доларів

У проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання на створення та функціонування Фонду національного багатства (в тому числі поповнення статутного капіталу) закладається 250 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, порівняно з редакцією законопроекту, поданою до першого читання, доходи державного бюджету (без трансфертів) на 2020 рік запропоновано збільшити на 14,2 млрд грн - з 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн.

Видатки допрацьованого проекту бюджету збільшено на 10,1 млрд грн - з 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефіцит становитиме 2,09% ВВП.

"Показники уточнені з урахуванням Бюджетних висновків Верховної ради України, схвалених постановою Верховної ради України № 215-IX від 18.10.2019, на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік за сценарієм І", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2020 році зросте на 3,7%. Про це свідчать дані проекту державного бюджету на 2020 рік до другого читання, представлені урядом. При цьому прогноз зростання ВВП поліпшений у порівнянні з попереднім (3,3%), який був закладений у держбюджеті-2020 до першого читання.

Відзначимо, Кабінет міністрів України прогнозує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар.

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