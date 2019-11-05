У Києві через прорив теплопроводу змінили маршрути транспорту

Фото з місця події (facebook.com/CHKyiv)

Прорив труби з гарячою водою стався на вулиці Шота Руставелі

У прорив труби з гарячою водою на вулиці Шота Руставелі змінили маршрути тролейбусів та автобусів. Про це повідомили в прес-службі "Київпастранс".

Повідомляється, що внесені зміни у маршрути тролейбусів № 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів №69. В результаті прориву рух транспорту організовано наступним чином:

тролейбуси №40 і №40К курсують у Залізничний масиву;

тролейбуси №3 та №9 до зализичного вокзалу "Південний"

тролейбуси №12 ст. м. "Либідська"

тролейбуси №14 ст. м. "Палац Спорту"

автобуси №69 до вул. Тарасівській.

Нагадаємо, прорив труби з гарячою водою на перехресті вул. Саксаганського та Шота Руставелі стався у вівторок, 5 листопада, близько 16 годин. В результаті прориву труби на дорозі утворилася яма, куди провалився автомобіль. Також видно, що на місці працює спецтехніка.

Також повідомлялося, що подібний випадок прориву труби на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався на початку жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що в грудні 2018 року в Солом'янському районі Києві відбувся прорив тепломагістралі на Чоколівському бульварі. З-за події без водопостачання залишилися 750 будинків, з яких 509 житлових будинків, 10 лікувальних установ, 23 дитячих навчальних закладів та 11 шкіл.