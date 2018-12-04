У Києві через аварію без опалення залишилися 750 будинків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі

У Києві сьогодні, 4 грудня 2018 року, через аварію у Солом'янському районі без опалення залишилися 750 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Солом'янської райдержадміністрації.

Як повідомляється, 4 грудня у Солом’янському районі на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі.

"Унаслідок пориву без теплопостачання залишилось 750 будівель, з них 509 житлових будинків, 10 лікувальних закладів, 23 дитячих навчальних заклади та 11 шкіл", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться роботи з ліквідації аварії, теплопостачання буде відновлено протягом доби.

полугодовая профилактика удалась на славу. Прорыв трубы с горячей водой на Лобановского. Привет Виталику Опубліковано Романом Кошмалом Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у вівторок, 4 грудня, відключили холодну воду на 11 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Пошкоджень на мережі холодного водопостачання обіцяють усунути протягом доби.

Відзначимо, 19 жовтня уряд прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 1 листопада тарифи підняли на 23,5%.