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У Києві через аварію без опалення залишилися 750 будинків

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 14:20
У Києві через аварію без опалення залишилися 750 будинків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі

У Києві сьогодні, 4 грудня 2018 року, через аварію у Солом'янському районі без опалення залишилися 750 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Солом'янської райдержадміністрації.

Як повідомляється, 4 грудня у Солом’янському районі на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. 

"Унаслідок пориву без теплопостачання залишилось 750 будівель, з них 509 житлових будинків, 10 лікувальних закладів, 23 дитячих навчальних заклади та 11 шкіл", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться роботи з ліквідації аварії, теплопостачання буде відновлено протягом доби.

 

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Опубліковано Романом Кошмалом Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у вівторок, 4 грудня, відключили холодну воду на 11 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Пошкоджень на мережі холодного водопостачання обіцяють усунути протягом доби. 

Відзначимо, 19 жовтня уряд прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 1 листопада тарифи підняли на 23,5%. 

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