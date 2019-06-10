Пекельна спека і грози: синоптики розповіли, де знову буде заливати

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 11 червня може спровокувати погіршення самопочуття

Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде пожежонебезпечною і багатою на різні погодні явища. У більшості регіонів температура повітря перевищить 30 градусів, але можливі грози, шквальний вітер і подекуди навіть град.

Погода на сході у вівторок буде спекотною й сухою. Нічна температура повітря очікується від +16 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +31 +32 градуси, у Дніпрі та Харкові до +33 +34 градусів.

У південних областях без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +19 до +21 градуса, вдень повітря прогріється до +30 +33 градусів. У Криму сонячно, опади не прогнозуються. Вночі +18 +20 градусів, вдень +30 +32 градуси.

На півночі синоптики прогнозують короткочасний дощ і невелику грозу. Нічна температура повітря +17 +19 градусів, вдень очікується від +30 до +32 градусів.

Західні області накриє дощами і сильними грозами. Можливе посилення вітру та град. Вночі від +15 до +18 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +28 +31 градус.

В центральній частині України можлива невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Вночі +17 +19 градусів, вдень очікується від +30 до +32 градусів.

У Києві 11 червня буде сухо, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +18 +20 градусів, вдень буде спекотно, від +29 до +31 градуса.

Погода в Україні 11 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні настане прохолодна погода.

А також ми розповідали про те, що деякі області України буде заливати сильними дощами і пройдуть грози.