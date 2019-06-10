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Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)

STYLERЖиття    10.06.2019 - 13:19
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)
Погода в Україні 11 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок несе загрозу через високу температуру

Погода в Україні у вівторок, 11 червня, принесе неприємності жителям деяких областей у вигляді сильної спеки. До того ж подекуди існує ймовірність гроз, граду і шквального вітру. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Вона також розповіла, як довго триватиме червнева спека.

За словами синоптика, завтра вдень температура по Україні становитиме від +30 до +34 градусів. Дещо нижчі покажчики будуть на термометрах в західних областях, де повітря прогріється до +27... +31 градуса.

"Такі люті градуси можуть провокувати теплові удари, запаморочення, проблеми із артеріальним тиском, диханням. Будьте уважними до себе і довкілля", - пише синоптик.

Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)

Погода в Україні 11 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Щодо опадів, то, за прогнозом Наталки Діденко, вони можливі у західних областях, на Півночі та на Вінничині. Туть можливі локальні сильні зливи при грозах, а також шквалисте посилення вітру і град.

На Сході, Півдні, а також у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса.

Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)

Погода в Україні 11 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Києві завтра також спека. Термометри покажуть від +30 до +32 градусів. Вдень існує ймовірність локальних дощів з грозами. 

Наталка Діденко прогнозує посилення спеки до кінця тижня. А зниження температури варто очікувати лише в наступну неділю-понеділок - 16-17 червня.

Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає (фото)

Погода в Україні 11 червня (фото: facebook.com/tala.didenko)

До слова, через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Так, сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району. 

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

Також ми писали, що в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

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