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Синоптик попередила про спеку в Україні

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 14:27
Синоптик попередила про спеку в Україні
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Діденко, місцями ймовірні дощі з грозами та град

Погода в Україні11 червня та до кінця тижня пануватиме спека. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що температура повітря завтра вдень становитиме +30 +34 градуси, у західних областях - +27 +31 градус.

Синоптик попередила про спеку в Україні

"Дощі з грозами ймовірні у західних областях, у північній частині та на Вінниччині. Локально очікуються при грозах сильні зливи та шквалисте посилення вітру, також град. Стосовно заходу. Грозові дощі малоймовірні на території, прилеглій до західного кордону України. На сході, півдні та у більшості центральних областей переважатиме суха повітряна маса", - поінформувала синоптик.

Діденко також прогнозує, що спека послабне 16-17 червня.

"У Києві вівторок буде спекотним, +30 +32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою. До кінця тижня спека в Україні домінуватиме і навіть посилиться. За попередніми прогнозами, дихнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабне у найближчі неділю-понеділок", - написала вона.

Нагадаємо, Діденко повідомляла, що сьогодні, 10 червня, погода в Україні покращиться, очікується підвищення температури до +35. Вона підкреслювала, що понеділок в Україні буде сухим і спекотним, але в Харківській, Вінницькій, а також у західних і північних областях очікуються дощі з грозами. Місцями можливий град і шквали вітру.

Як писало РБК-Україна раніше, в Укргідрометцентрі попереджали про погіршення погоди на більшості території країни в неділю, 9 червня. Прогнозувалися сильні дощі з грозами, в деяких центральних областях - град. Місцями очікуються шквали вітру 15-20 м/сек.

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