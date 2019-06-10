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Грози не вщухнуть: українцям розповіли, які області заллє дощами

STYLERЖиття    10.06.2019 - 06:14
Грози не вщухнуть: українцям розповіли, які області заллє дощами
Ілюстративне фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

Синоптики "порадували" прогнозом на початок тижня

Погода в Україні у понеділок, 10 червня, буде спекотна, але дощова. Опади очікуються на Заході, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Сумській областях. В зазначених районах короткочасні дощі супроводжуватимуться грозами. Такий прогноз дали синоптики на початок тижня, передає Gismeteo.

На решті частини території країни буде сонячно, сухо та спекотно.

Температура повітря в західних областях становитиме від +23 до +27 градусів, вдень та близько +17...+18 градусів у темний час доби.

Грози не вщухнуть: українцям розповіли, які області заллє дощами

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На Півночі та в Центрі стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 градуса, вдень і від +17 до +21 градуса вночі.

Жителів південних областей очікує спека до +32 градусів, вночі посвіжішає до +20... +21 градуса.

У столиці 10 червня також буде дуже спекотно, хоча вранці вірогідний дощ із грозою, але в цілому друга половина дня очікується без опадів, синоптиги говорять про мінливу хмарність.

Грози не вщухнуть: українцям розповіли, які області заллє дощами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві в понеділок стовпчики термометрів покажуть від +18 до +29 градусів протягом доби.

Сила вітру в Києві становитиме від 1 до 7 метрів на секунду.

Як повідомлялося раніше, від негоди, яка вирує ледь не щодня, вже постраждали кілька населених пунктів. Так, нещодавно ураган розніс на друзки село під Херсоном.

Також ми писали про те, що під Миколаєвом ціле село пішло під воду у результаті сильних злив.

Нагадаємо, що в Одеській області пройшов дивний град у формі коралів і зірочок.

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