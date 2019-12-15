Абсолютне везіння: астролог назвав щасливчиків початку 2020 року

Гороскоп 2020 обіцяє деяким із знаків Зодіаку приголомшливий успіх на самому початку наступаючого року Білого, або Металевого Пацюка. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох щасливчиків з 12-ти представників зодіакального кола, яких вже в січні чекає удача і успіх.

Козеріг

У Козерогів у році, що минає, було чимало неприємних моментів, але все зміниться під бій курантів, переконаний астролог. З приходом січня для представників знаку закінчиться "робота над помилками", і вони зможуть відчути справжнє полегшення. З'являться додаткові джерела доходу, які "заб'ють ключем". Пощастить і в стосунках з коханими - сварки і конфлікти закінчаться, замість них прийде романтика.

Риби

Астролог впевнений, що Риби самі стали винуватцями неприємностей і сварок у році, що минає. Представники знаку могли ненароком ображати або засмучувати своїх близьких, через що їхнэ життя, здавалося, йде під укіс. В наступному році Риби отримають урок, і зрозуміють наскільки важлива підтримка добрих стосунків для внутрішнього комфорту та успіху в різних сферах життя. Вже в січні 2020 Риби відчують прилив сил і життєвої енергії, яка допоможе їм звернути гори.

Стрільці

Стрільці на початку 2020 року переосмислять своє життя і почнуть розуміти, що за свої вчинки треба нести відповідальність. А з цим у даного знака були великі проблеми, адже вони спочатку роблять, а потім думають. Тому можуть образити оточуючих, хоча і мимоволі. За всі образи їх карає доля невдачами в коханні і фінансах. Але незабаром ситуація може змінитися в кращу сторону. Глоба впевнений, що по рахункам все заплачено, і Стрільці засвоїли багато уроків.

До речі, раніше Павло Глоба також назвав головних невдах року Білого Пацюка.