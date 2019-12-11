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Рік Білого Пацюка: астролог назвав головних грошових везунчиків 2020

STYLERЖиття    11.12.2019 - 06:31
Рік Білого Пацюка: астролог назвав головних грошових везунчиків 2020
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку рік Білого Пацюка подарує масу нових фінансових можливостей - в гороскопі на 2020 рік від Павла Глоби

Гороскоп 2020 підкаже, яким знакам Зодіаку в році Білого Пацюка казково пощастить з грошима. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі вказав на трьох представників зодіакального кола, фінансові справи яких у 2020 році стрімко підуть в гору.

Стрільці

Стрільці у новому році відкриють для себе блискучі фінансові перспективи. 2020 рік - ідеальний час для організації власної справи, а також для зміни сфери діяльності. Тим не менш Павло Глоба радить бути уважнішими при оцінці своїх можливостей і не вірити порожнім обіцянкам. Безкоштовний сир - тільки в мишоловці. Стрільцям варто ретельно перевірити всі варіанти, перш ніж вирішуватися на кардинальні кроки.

Раки

На Раків грошове везіння чекає в середині року. Причому це стане для них абсолютним сюрпризом. Представники знаку можуть розраховувати на зліт кар'єрними сходами або солідну надбавку до заробітної плати. Це дасть Ракам новий стимул прагнути і старанніше працювати. Павло Глоба радить прислухатися до порад досвідчених колег. А тим Ракам, які давно хочуть змінити рід діяльності, астролог радить зробити це навесні.

Тельці

Представникам цього знаку грошова удача усміхнеться в середині осені. Астролог рекомендує тримати ніс за вітром - вигідна пропозицію про співпрацю може виникнути абсолютно нізвідки. Також Павло Глоба не радить Тельцям давати в борг великі суми - віддавати будуть важко і довго. А найкращим часом випробувати долю в лотереї, на думку астролога, є лютий.

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