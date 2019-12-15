Абсолютное везение: астролог назвал счастливчиков начала 2020 года

Гороскоп 2020 сулит некоторым из знаков Зодиака ошеломительный успех в самом начале наступающего года Белой, или Металлической Крысы. Известный астролог Павел Глоба назвал троих везунчиков из 12-ти представителям зодиакального круга, которых уже в январе ждет удача и успех.

Козерог

У Козерогов в уходящем году было предостаточно неприятных моментов, но все изменится под бой курантов, уверен астролог. С приходом января для представителей знака закончится "работа над ошибками", и они смогут почувствовать настоящее облегчение. Появятся дополнительные источники дохода, которые "забьют ключом". Повезет и в отношениях с любимыми - ссоры и конфликты закончатся, вместо них придет романтика.

Рыбы

Астролог уверен, что Рыбы сами стали виновниками неприятностей и ссор в уходящем году. Представители знака могли ненароком обижать или расстраивать своих близких, из-за чего их жизнь, казалось, идет под откос. В следующем году Рыбы извлекут урок, и поймут насколько важно поддержание добрых отношений для внутреннего комфорта и преуспевания в разных сферах жизни. Уже в январе 2020 Рыбы ощутят прилив сил и жизненной энергии, которая поможет им свернуть горы.

Стрельцы

Стрельцы в начале 2020 года переосмыслят свою жизнь и начнут понимать, что за свои поступки нужно нести ответственность. А с этим у данного знака были большие проблемы, ведь они сначала делают, а потом думают. Поэтому могут обидеть окружающих, хотя и невольно. За все обиды их наказывает судьба неудачами в любви и финансах. Но вскоре ситуация может измениться в лучшую сторону. Глоба уверен, что по счетами все заплачено, и Стрельцы усвоили многие уроки.

К слову, ранее Павел Глоба также назвал главных неудачников года Белой Крысы.