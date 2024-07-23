"Набрало много просмотров". Известный комик прокомментировал скандал с MELOVIN из-за шуток об ЛГБТ

Украинский юморист Тарас Яремий прокомментировал скандал с MELOVIN, который во время съемок одного из выпусков шоу "Биография" демонстративно покинул сцену из-за шуток об ЛГБТ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью комика для 24 канала.

Так, Тарас ответил, удалось ли после неприятного инцидента объясниться с исполнителем.

"После этого мы никак не общались с MELOVIN. Не знаю, помирились ли мы. MELOVIN мастерски все сделал. Он молодец в своем плане, я его не осуждаю. Он сделал так, как надо, как полезнее ему", - сказал Яремий.

По мнению звезды, "было бы гораздо хуже, если бы это шоу просто вышло и набрало много просмотров".

Тарас Яремий (фото: instagram.com/taras_yaremiy)

"Важно понимать, что MELOVIN - это человек, который в индустрии шоубизнеса дольше, чем мы. Он имеет нейронные связи немножко другие. Он понимал, что это хайп и ему надо это. Он в таком поддерживает свою популярность. И это ему дало очень много", - пояснил Яремий.

"А мы не знали, как это выкрутить в свою сторону, поэтому о нас тоже говорили, но в более негативном контексте", - добавил он.

Что известно о скандале

Инцидент произошел во время записи YouTube-проекта "Биография" в одном из киевских клубов.

MELOVIN стал приглашенным гостем на шоу, однако с возмущением бросил микрофон и покинул съемочную площадку из-за некорректных высказываний со стороны других участников.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Сразу после неприятной ситуации певец записал эмоциональное видеообращение в своем Instagram и объяснил свою позицию.

Артист отметил, что сейчас во всем мире с уважением относятся к представителям сексуальных меньшинств и празднуют Месяц гордости. Поэтому, MELOVIN просто не может понять, почему до сих пор в Украине некоторые люди демонстрируют свое неуважение к другим.