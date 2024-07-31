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"Аби не у росіян". Melovin відповів, чому не відмовиться виступати на корпоративах депутатів

Середа 31 липня 2024 12:24
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"Аби не у росіян". Melovin відповів, чому не відмовиться виступати на корпоративах депутатів Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Melovin заявив, що не збирається відмовлятись від виступів на корпоративах депутатів, навіть якщо він отримає за це безліч хейту від українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для OBOZ.UA.

Деталі

Зі слів Melovin, через непрості часи артистам не доводиться перебирати, де виступати.

Особисто він не відмовиться розважати заможніх українців чи депутатів. Але це у випадку, якщо серед замовників нема росіян.

"Дай Бог, щоб було замовлення. Бо кожна команда - це сім'ї. Ніхто, окрім нас, про них не подумає. Тому я не відмовлюся виступити у депутатів чи в якихось дуже заможних українців з однієї причини: за мною стоять люди. І чхати я хотів на хейт. Аби не у росіян виступати - от така моя позиція", - сказав співак.

&quot;Аби не у росіян&quot;. Melovin відповів, чому не відмовиться виступати на корпоративах депутатів

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

"Нас запрошували - так, було таке. Наші, українці. Але ми дізнавалися, що там будуть росіяни, і відмовлялися від пропозицій. Не заслуговують росіяни чути українських співаків. Вони гідні лише отримати квитки на концерт Кобзона", - додав він.

Також знаменитість зазначив, що, на щастя, ринок поступово відновлюється і з’являються запити на комерційні виступи.

"Останній корпоратив - це весілля у Львові. Люди продовжують жити, і я не вважаю, що святкувати особисті свята зараз недоцільно", - поділився думкою Melovin.

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