"Аби не у росіян". Melovin відповів, чому не відмовиться виступати на корпоративах депутатів

Співак Melovin заявив, що не збирається відмовлятись від виступів на корпоративах депутатів, навіть якщо він отримає за це безліч хейту від українців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для OBOZ.UA.

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Зі слів Melovin, через непрості часи артистам не доводиться перебирати, де виступати.

Особисто він не відмовиться розважати заможніх українців чи депутатів. Але це у випадку, якщо серед замовників нема росіян.

"Дай Бог, щоб було замовлення. Бо кожна команда - це сім'ї. Ніхто, окрім нас, про них не подумає. Тому я не відмовлюся виступити у депутатів чи в якихось дуже заможних українців з однієї причини: за мною стоять люди. І чхати я хотів на хейт. Аби не у росіян виступати - от така моя позиція", - сказав співак.

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

"Нас запрошували - так, було таке. Наші, українці. Але ми дізнавалися, що там будуть росіяни, і відмовлялися від пропозицій. Не заслуговують росіяни чути українських співаків. Вони гідні лише отримати квитки на концерт Кобзона", - додав він.

Також знаменитість зазначив, що, на щастя, ринок поступово відновлюється і з’являються запити на комерційні виступи.

"Останній корпоратив - це весілля у Львові. Люди продовжують жити, і я не вважаю, що святкувати особисті свята зараз недоцільно", - поділився думкою Melovin.