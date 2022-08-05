"А не треба було сюди лізти!" Залужний показав сильне відео про жінок в армії

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про тисячі жінок, які в лавах українського війська зі зброєю в руках протистоять російським окупантам і наближають нашу перемогу.

"Тисячі жінок, які сьогодні служать і працюють у Збройних Силах України, роблять неоціненний внесок у захист нашої держави. Повага і вдячність кожній з них", - йдеться в публікації.

Генерал Залужний також опублікував відео з розповіддю однієї із захисниць України про бої на фронті, напружені моменти на війні, впевненість у перемозі та приреченості країни-агресора на крах загарбницьких планів.

Як зізнається боєць ЗСУ Любов з 26 окремої артилерійської бригади, вона мріє про швидке завершення війни та про мир.

"Хочу миру. Хочу повернутися додому та обійняти свою дитину. Хочу повернутися до своєї сім'ї, і щоб вони не лякалися вибухів", - каже військова.

Військова ЗСУ Любов з 26 АБр (фото: скріншот з відео)

Висловлюючись про повномасштабну військову агресію РФ проти України, загарбницьку риторику Москви, вплив пропаганди на росіян, Любов наголошує, що це не нормально.

"Якщо взяти саму Російську Федерацію, то там стільки республік. Ось вони по факту з кожної країни відкусили території. А що з усім цим робити? Ну, господарники з них ніякі. Не можуть вони нічого привести до ладу. Вони вміють тільки руйнувати, вбивати і катувати...

Вони повинні будуть Україні виплатити репарації, повинні будуть відбудувати те, що вони зруйнували. Тому що - а не треба було сюди лізти!..

У тебе є своя держава, і ти повинен її захищати, а не захоплювати чуже. Послухайте їх спілкування матерів з синами, чи дружин з чоловіками - як на мене, їх потрібно поголовно лікувати", - поділилася думкою боєць ЗСУ.

Боєць ЗСУ Любов розповіла про захист України від окупантів (фото: скріншот з відео)

Зараз Любов займається артилерійською розвідкою, і для неї в цей час особливо важливо засікти вогневі засоби противника, і після прицільних ударів українських військових знати про успішний результат.

"Найкраще явище, яке я бачила, починаючи з 24 числа (лютого), це будучи вночі на спостережному пункті, ти засікаєш виходи "Граду", і буквально протягом 40 секунд, як вони вийшли - туди прильоти.

Просто не розумієте, яке це прекрасне явище - розуміти, що їм там все. І всім, хто там знаходився на вогневій позиції - їм теж. Тому що там розривається БК, і хвилин 10 там стоїть просто вогняна завіса.

Це найприємніше, що можна побачити для артилерійського розвідника", - зазначає військовослужбовець.

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