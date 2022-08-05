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"А не нужно было сюда лезть!" Залужный показал сильное видео о женщинах в армии

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 18:34
"А не нужно было сюда лезть!" Залужный показал сильное видео о женщинах в армии Коллаж РБК-Укрина: Валерий Залужный показал, как женщины в рядах ВСУ противостоят оккупантам
Автор: Владимир Костырин

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о тысячах женщин, которые в рядах украинского войска с оружием в руках противостоят российским оккупантам и приближают нашу победу.

Об этом 5 августа украинский военачальник написал в своем Facebook.

"Тысячи женщин, которые сегодня служат и работают в Вооруженных силах Украины, вносят неоценимый вклад в защиту нашего государства. Уважение и благодарность каждой из них", - говорится в публикации.

Генерал Залужный также опубликовал видео с рассказом одной из защитниц Украины о боях на фронте, напряженных моментах на войне, уверенности в победе и обреченности страны-агрессора на крах захватнических планов.

Как признается боец ВСУ Любовь из 26 отдельной артиллерийской бригады, она мечтает о скором завершении войны и о мире.

"Хочу мира. Хочу вернуться домой и обнять своего ребенка. Хочу вернуться к своей семье, и чтобы они не пугались взрывов", - говорит военная.

&quot;А не нужно было сюда лезть!&quot; Залужный показал сильное видео о женщинах в армии

Военная ВСУ Любовь из 26 АБр (фото: скриншот с видео)

Высказываясь о полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, захватнической риторике Москвы, влиянии пропаганды на россиян, Любовь подчеркивает, что это не нормально.

"Если взять саму Российскую Федерацию, то там столько республик. Вот они по факту с каждой страны откусили территории. А что со всем этим делать? Ну, хозяйственники из них никакие. Не могут они ничего привести в порядок. Они умеют только разрушать, убивать и пытать...

Они должны будут Украине выплатить репарации, должны будут отстроить то, что они разрушили. Потому что - а не нужно было сюда лезть!..

У тебя есть свое государство, и ты должен его защищать, а не захватывать чужое. Послушайте их общение матерей с сыновьями, или жен с мужьями - как по мне, их нужно поголовно лечить", - поделилась мнением боец ВСУ.

&quot;А не нужно было сюда лезть!&quot; Залужный показал сильное видео о женщинах в армии

Боец ВСУ Любовь рассказала о защите Украины от оккупантов (фото: скриншот с видео)

Сейчас Любовь занимается артиллерийской разведкой, и для нее в настоящее время особенно важно засечь огневые средства противника, и после прицельных ударов украинских военных знать об успешном результате.

"Наилучшее зрелище, которая я видела, начиная с 24 числа (февраля), это будучи ночью на наблюдательном пункте, ты засекаешь выходы "Града", и буквально на протяжении 40 секунд, как они вышли - туда прилеты.

Просто не понимаете, какое это прекрасное явление - понимать, что им там все. И всем, кто там находился на огневой позиции - им тоже. Потому что там разрывается БК, и минут 10 там стоит просто огненная завеса.

Это самое приятное, что можно увидеть для артиллерийского разведчика", - отмечает военнослужащая.

Видео: Валерий Залужный показал кадры, как украинки в рядах ВСУ защищают родину

Ранее мы рассказывали, как 23-летняя военнослужащая ВСУ Александра с позывным "Катана" из "Госпитальеров" спасает жизни на фронте и покоряет сеть своей красотой.

Напомним также, перед этим главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный показал лица героев, на которых держится Украина.

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Вооруженные силы Украины лица войны Валерий Залужный Война России против Украины
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