... А ви боялися: Комаровський на Великдень прочитав вірш Бикова (відео)

Фото: Євген Комаровський

Доктор Комаровський прочитав вірш "Пасхальний"

Євген Комаровський прочитав вірш знаменитого російського опозиційного поета Дмитра Бикова "Пасхальний". Відомий педіатр опублікував відповідне відео на своєму YouTube-каналі.

Доктор Комаровський продекламував поезію 28 квітня на свято Великдень.

Зазначимо, що сам автор цього глибокого твору - поет і публіцист, літературний критик і журналіст - нещодавно був екстрено госпіталізований і перебував у стабільно важкому стані. Медики казали про гіпекглікемічну кому. На щастя, стан здоров'я Дмитра Бикова незабаром покращився. В мережі він подякував усім за підтримку і зауважив, що попереду чекають великі справи.

До слова, сам Биков вважає, що причиною госпіталізації було отруєння.

Вибір доктора Комаровського щодо вірша Бикова на Великдень для читання не тільки стало вдалим тематично і актуальним, але і є формою підтримки відомого поета, який є жорстким критиком агресії РФ проти України.

Доктор Комаровський читає вірш Дмитра Бикова "Пасхальний" (скріншот)

(мовою оригіналу)

…А между тем благая весть - всегда в разгар триумфа ада, и это только так и есть, и только так всегда и надо!

Когда, казалось, нам велят - а может, сами захотели, - спускаться глубже, глубже в ад по лестнице Страстной недели.

Все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться некого - а че там; бежал Фома, отрекся Петр, Иуда занят пересчетом,

Но в мир бесцельного труда и опротивевшего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда,

Когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна - отказ от всякой перспективы.

На всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери: "Уроды, где же ваш Христос?" А наш Христос пока в пещере,

в ночной тиши. От чуждых глаз его скрывает плащаница. Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится.

Не усомнится только тот глядящий пристально и строго неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога.

Фото: Дмитро Биков

Земля безвидна и пуста. Ни милосердия, ни смысла. На ней не может быть Христа, его и не было, приснился.

Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешенья, сидят апостолы, и пьют, и выясняют отношенья:

- Погибло все. Одни мечты. Тут сеять - только тратить зерна.

- Предатель ты.

- Подослан ты.

- Он был неправ.

- Неправ?!

- Бесспорно.

Доктор Комаровський читає вірш Дмитра Бикова "Пасхальний" (скріншот)

Он был неправ, а правы те. Не то, понятно и дитяти, он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати.

Нас, дураков, попутал бес… Но тут приходит Магдалина и говорит: "Воскрес! Воскрес! Он говорил, я говорила!"

И этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть - и все бы.

Глядишь кругом - земля черна. Еще потерпим - и привыкнем. И в воскресение зерна никто не верит, как Уитмен.

Нас окружает только месть, и празднословье, и опаска, а если вдруг надежда есть - то это все еще не Пасха.

Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем.

Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы; сперва прошел страстной четверг, потом безвременье субботы.

И лишь тогда ударит свет, его увижу в этот день я: не раньше, нет, не позже, нет, - в час отреченья и паденья.

Когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду; когда уже ничто, ничто не намекает на победу -

Ударит свет и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха. Вот ее сюжет. Христос воскрес. А вы боялись.

Відео: YouTube / Доктор Комаровський

Раніше ми писали про те, що деякі росіяни в соцмережах раділи з того, що Дмитро Биков потрапив до лікарні, та бажали йому смерті.

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський розповів про ветрянку та розвіяв кілька популярних міфів про неї.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет.