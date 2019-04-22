Чекають великі справи: Дмитро Биков розповів про своє самопочуття

Дмитро Биков (фото: instagram.com/dmi_bykov)

Дмитро Биков подякував усім за підтримку

Дмитро Биков, який потрапив у лікарню 16 квітня з підозрою на інфаркт мозку, розповів про своє самопочуття та подякував лікарям за надання медичної допомоги. Відомий російський опозиційний письменник у своєму Instagram зазначив, що сподівається повернутися у срій в найближчий час.

Він також висловив слова подяки за підтримку всім тим, хто присал, дзвонив і турбувався за його здоров'я.

"Поспішаю повідомити, що чутки, як правило, сильно перебільшені", - написав Биков.

Дмитро Биков одужує після госпіталізації (фото: instagram.com/dmi_bykov)

Відомий своєю критикою дій Кремля по відношенню до України письменник запевнив, що "нас чекають великі справи, не сумнівайтеся!"

"Сподіваюся повернутися у стрій якнайшвидше. Спасибі!" - йдеться в його повідомленні.

У коментарях під повідомленням користувачі мережі радіють добрим вістям і бажають Дмитру Бикову якнайшвидшого одужання.

Чекаємо на вас! Дуже чекаємо! Попровляйтесь!

Не сумніваємося! Бережіть себе!

Якнайшвидшого одужання!

Слава Богу!

Яка я щаслива! Не могло бути по іншому;

Ура! Але у стрій не поспішайте, ми почекаємо!

Супер! Дуже радий читати ці рядки! Футляр треба берегти;

Дмитро Львович! Мрію потиснути вам руку! Здоров'я вам безкрайнього!

Здоров'я!! Ви нам дуже потрібні!

От не можу сказати що заслуховувався і зачитувався Але слухав і читав. І ось дізнався, прочитав таку новину, що ви, Дмитро Львович, захворіли. І сумно стало мені нудно навіть. На час відчув себе в розгубленості. А тепер ось відлягло. Пишіть, говоріть. Будемо читати і слухати!

Слава Богу! Ми страшенно перехвилювалися!

Ми чекаємо ваших великих справ!

Дмитро Биков (фото: соцмережі)

Раніше ми повідомляли про те, що Дмитру Бикову стало погано 16 квітня в літаку сполученням Київ - Уфа, куди він відправлявся на лекцію "Російський анекдот як літературний жанр". 19 квітня медики диагостировали у письменника інфаркт головного мозку.

Варто зауважити, що не всі росіяни з сумом відреагували на госпіталізацію відомого письменника. Деякі користувачі мережи через критику агресії РФ проти України раділи з того, що Дмитро Биков потрапив у лікарню і бажали йому смерті.