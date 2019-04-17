Дмитро Биков в лікарні: росіяни зловтішаються

Дмитро Биков потрапив у лікарню (Колаж РБК-Україна)

Росіяни раді, що Дмитро Биков потрапив у лікарню

Дмитро Биков потрапив у лікарню в Уфі. Письменник, критик і публіцист був госпіталізований в палату інтенсивної терапії 22-ї лікарні з підозрою, як писали росЗМІ, на інсульт.

У той же час, за словами колеги Бикова, відомого журналіста Олексія Венедиктова, йому лікарі розповіли, що "ніякого інсульту у Дмитра немає, і підозри на інсульт немає".

Дмитро Биков (фото: vk.com/dlbykov)

Підтвердили цю інформацію лікарі і виданню "Медиакорсеть". На даний момент медики продовжують обстежувати письменника, проводиться штучна вентиляція легенів.

"За попередніми даними, Дмитра Бикова госпіталізували ще напередодні з набряком мозку: у нього цукровий діабет, гіпертонія, перевтома", - пише ресурс.

Користувачі мережі висловлюють підтримку Дмитру Бикову, який підтримує режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії, і виступає проти політики Кремля по відношенню до України.

Але є росіяни, які виливаються жовчю з приводу госпіталізації свого талановитого знаменитого співвітчизника.

"Так відчайдушно ненавидів Росію, що загримів на лікарняне ліжко. Ось вже відносно кого лікарська помилка зі смертельним результатом більш ніж допустима", - зловтішається Сергій Сівков.

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"Посіяне зло завжди повертається бумерангом. Нічого йому не бажаючи, сподіваюся, він більше не буде їздити по моїй країні з брехнею, пропагандою і частково реабілітацією фашизму (і їх поплічників) і перекручуванням історії", - написав у соцмережі Андрій Долгишин.

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"Полонієвий новачок", - типу пожартував Дмитро Сопунович.

"Я завжди говорила, що Биков - хворий на голову... Не дарма ж кажуть, що "якщо Бог хоче покарати людину, він забирає в неї розум"... Це як раз про Бикова. Багато русофобії у нього", - написала Тетяна Куриндіна.

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"Очисти Росію і Землю від себе! Ми тебе дуже просимо!" - пише Ірина Павлова.

"А що, ця "істота" дійсно письменник, та ще й журналіст? А я чомусь вважав, що просто тварина. Як і Венедиктов, між іншим..." - прокоментував Валерій Литвиненко.

Але багато ж людей бажають Бикову якнайшвидшого одужання.

Господи, хоч би обійшлося, адже Геній! Ми будемо молитися.

Якнайшвидшого одужання Дмитру Львовичу.

Як шкода, сподіваюся, все буде добре!

Боже, невже це правда... Тільки недавно думала про те, як же добре, що Биков поки живий-здоровий і працює.

Я сподіваюся, що все буде нормально з Дмитром Львовичем. І він ще буде радувати нас своїми лекціями по літературі. Дай бог йому здоров'я і сил поправитися!

Не можу уявити мій день без його голосу. Всім серцем з Дмитром Львовичем. Він обов'язково повинен повернутися до нас.

Додамо, що за інформацією наближених до Бикова людей, первинний діагноз письменника - енцефалопатія.

Також, за інформацією джерела, письменнику стало погано ще на підльоті до Уфи. При цьому сигнал про допомогу надійшов з борту лайнера у вівторок у 12:33, але приземлився літак тільки через півгодини. Таким чином, Бикову не надавали допомогу майже 40 хвилин.

Дмитро Биков (фото: vk.com/dlbykov)

"До лікарів він потрапив у збудженому стані, розмахуючи руками. ЕКГ зробили з великим трудом, тримали 5 осіб. Після цього його відправили в лікарню", - розповіло джерело.

Нагадаємо, 16 квітня у Львові помер відомий український дисидент і один з лідерів національного руху.