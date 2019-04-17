Дмитро Биков в лікарні: росіяни зловтішаються

Росіяни раді, що Дмитро Биков потрапив у лікарню
Дмитро Биков потрапив у лікарню в Уфі. Письменник, критик і публіцист був госпіталізований в палату інтенсивної терапії 22-ї лікарні з підозрою, як писали росЗМІ, на інсульт.
У той же час, за словами колеги Бикова, відомого журналіста Олексія Венедиктова, йому лікарі розповіли, що "ніякого інсульту у Дмитра немає, і підозри на інсульт немає".
Дмитро Биков (фото: vk.com/dlbykov)
Підтвердили цю інформацію лікарі і виданню "Медиакорсеть". На даний момент медики продовжують обстежувати письменника, проводиться штучна вентиляція легенів.
"За попередніми даними, Дмитра Бикова госпіталізували ще напередодні з набряком мозку: у нього цукровий діабет, гіпертонія, перевтома", - пише ресурс.
Користувачі мережі висловлюють підтримку Дмитру Бикову, який підтримує режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії, і виступає проти політики Кремля по відношенню до України.
Але є росіяни, які виливаються жовчю з приводу госпіталізації свого талановитого знаменитого співвітчизника.
"Так відчайдушно ненавидів Росію, що загримів на лікарняне ліжко. Ось вже відносно кого лікарська помилка зі смертельним результатом більш ніж допустима", - зловтішається Сергій Сівков.
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"Посіяне зло завжди повертається бумерангом. Нічого йому не бажаючи, сподіваюся, він більше не буде їздити по моїй країні з брехнею, пропагандою і частково реабілітацією фашизму (і їх поплічників) і перекручуванням історії", - написав у соцмережі Андрій Долгишин.
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"Полонієвий новачок", - типу пожартував Дмитро Сопунович.
"Я завжди говорила, що Биков - хворий на голову... Не дарма ж кажуть, що "якщо Бог хоче покарати людину, він забирає в неї розум"... Це як раз про Бикова. Багато русофобії у нього", - написала Тетяна Куриндіна.
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"Очисти Росію і Землю від себе! Ми тебе дуже просимо!" - пише Ірина Павлова.
"А що, ця "істота" дійсно письменник, та ще й журналіст? А я чомусь вважав, що просто тварина. Як і Венедиктов, між іншим..." - прокоментував Валерій Литвиненко.
Але багато ж людей бажають Бикову якнайшвидшого одужання.
Додамо, що за інформацією наближених до Бикова людей, первинний діагноз письменника - енцефалопатія.
Також, за інформацією джерела, письменнику стало погано ще на підльоті до Уфи. При цьому сигнал про допомогу надійшов з борту лайнера у вівторок у 12:33, але приземлився літак тільки через півгодини. Таким чином, Бикову не надавали допомогу майже 40 хвилин.
Дмитро Биков (фото: vk.com/dlbykov)
"До лікарів він потрапив у збудженому стані, розмахуючи руками. ЕКГ зробили з великим трудом, тримали 5 осіб. Після цього його відправили в лікарню", - розповіло джерело.
Нагадаємо, 16 квітня у Львові помер відомий український дисидент і один з лідерів національного руху.