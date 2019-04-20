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Ще раз, великими літерами: Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет

STYLERЖиття    20.04.2019 - 08:31
Ще раз, великими літерами: Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет
Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Євген Комаровський дав ряд практичних порад

Доктор Комаровський розповів, що зміцнити імунітет ліками неможливо. За його словами, всі подібні препарати - виключно бізнес для виробників і реалізаторів цих препаратів. Як в такому випадку подбати про здоров'я дитини, експерт повідомив у соціальній мережі Instagram.

"Імунітет зміцнюється здоровим способом життя, фізнагрузками, правильним харчуванням і обмеженням кількості часу, яке дитина проводить з гаджетами. Відповідно, збільшенням часу активних ігор, ненасильницьким годуванням, спільними подорожами та іншими діями разом з батьками на свіжому повітрі", - зазначено в повідомленні.

Ще раз, великими літерами: Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітетСкріншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Також доктор зазначає, що настійно не рекомендує препарат ехінацеї, як й інші аналогічні. "Відправити тата в аптеку за ліками і давати потім його три рази в день по декілька крапель, звичайно, простіше, ніж багато гуляти, проводити загартовування і підтримувати оптимальні параметри температури та вологості повітря у приміщенні, де перебуває дитина", - зауважив доктор, з розрахунком на те, що батьки зможуть зробити вірні висновки.

Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.

Ми писали, що Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання.

А також про те, що Комаровський озвучив головну помилку батьків, яку вони здійснюють при лікуванні дитини.

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