...А вы боялись: Комаровский на Пасху прочитал стих Быкова (видео)

Фото: Евгений Комаровский

Доктор Комаровский прочитал стихотворение "Пасхальное"

Евгений Комаровский прочитал стихотворение знаменитого российского оппозиционного поэта Дмитрия Быкова "Пасхальное". Известный педиатр опубликовал соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Доктор Комаровский продекламировал поэзию 28 апреля - в праздник Пасхи.

Отметим, что сам автор этого глубокого произведения - поэт и публицист, литературный критик и журналист - недавно был экстренно госпитализирован и находился в стабильно тяжелом состоянии. Медики говорили о гипергликемической коме. К счастью, состояние здоровья Дмитрия Быкова вскоре улучшилось. В сети он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что впереди ждут великие дела.

Кстати, сам Быков считает, что причиной госпитализации было отравление.

Выбор доктора Комаровского стиха Быкова на Пасху для чтения не только стало удачным тематически и актуальным, но и является формой поддержки известного поэта, который является жестким критиком агрессии РФ против Украины.

Доктор Комаровский читает стихотворение Дмитрия Быкова "Пасхальное" (скриншот)

…А между тем благая весть - всегда в разгар триумфа ада, и это только так и есть, и только так всегда и надо!

Когда, казалось, нам велят - а может, сами захотели, - спускаться глубже, глубже в ад по лестнице Страстной недели.

Все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться некого - а че там; бежал Фома, отрекся Петр, Иуда занят пересчетом,

Но в мир бесцельного труда и опротивевшего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда,

Когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна - отказ от всякой перспективы.

На всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери: "Уроды, где же ваш Христос?" А наш Христос пока в пещере,

в ночной тиши. От чуждых глаз его скрывает плащаница. Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится.

Не усомнится только тот глядящий пристально и строго неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога.

Фото: Дмитрий Быков

Земля безвидна и пуста. Ни милосердия, ни смысла. На ней не может быть Христа, его и не было, приснился.

Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешенья, сидят апостолы, и пьют, и выясняют отношенья:

- Погибло все. Одни мечты. Тут сеять - только тратить зерна.

- Предатель ты.

- Подослан ты.

- Он был неправ.

- Неправ?!

- Бесспорно.

Доктор Комаровский читает стихотворение Дмитрия Быкова "Пасхальное" (скриншот)

Он был неправ, а правы те. Не то, понятно и дитяти, он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати.

Нас, дураков, попутал бес… Но тут приходит Магдалина и говорит: "Воскрес! Воскрес! Он говорил, я говорила!"

И этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть - и все бы.

Глядишь кругом - земля черна. Еще потерпим - и привыкнем. И в воскресение зерна никто не верит, как Уитмен.

Нас окружает только месть, и празднословье, и опаска, а если вдруг надежда есть - то это все еще не Пасха.

Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем.

Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы; сперва прошел страстной четверг, потом безвременье субботы.

И лишь тогда ударит свет, его увижу в этот день я: не раньше, нет, не позже, нет, - в час отреченья и паденья.

Когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду; когда уже ничто, ничто не намекает на победу -

Ударит свет и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха. Вот ее сюжет. Христос воскрес. А вы боялись.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский

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